Tassa di soggiorno, è responsabile il gestore dell’hotel

Strutture ricettive responsabili del pagamento della tassa di soggiorno, con diritto di rivalsa sul turista: sentenza Cassazione.

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile dell’imposta di soggiorno dovuta nelle località turistiche dal visitatore, con diritto di rivalsa in caso di mancato pagamento.

La nuova sentenza 6187/2024 della Corte di Cassazione ha stabilito che, se il Comune procede al recupero della tassa di soggiorno non versata direttamente, ne risponde il gestore dell’albergo.

Alberghi e B&B responsabili per la tassa di giorno

La tassa di soggiorno è regolamentata dall‘articolo 4 del dlgs 23/2011, che al comma 1-ter prevede che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, stabilendo con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Con il dlgs 34/2020, tuttavia, il soggetto passivo non è più il turista ma il gestore della struttura.

Prima il soggetto passivo era il turista, mentre il gestore era considerato incaricato di pubblico servizio chiamato solo a riscuotere l’imposta dal turista senza essere direttamente responsabile del mancato incasso da parte del Comune.

Ora è il gestore ad essere responsabile dell’imposta, «della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale».

Multe e sanzioni per omessa tassa di soggiorno

La responsabilità del gestore è retroattiva, per cui sono valide le multe che i gestori ricevono per tasse di soggiorno non pagate prima del 2020.

Lo ribadisce sempre la sentenza di Cassazione, ricordando l’art. 5-quinquies del dl 146/2021, una norma di interpretazione autentica che chiarisce: la responsabilità del gestore «è applicabile anche ai casi verificatisi prima della data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”».

Quindi, per riassumere, il gestore dell’hotel o della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, ed è considerato tale anche in relazione a violazioni precedenti al 2020.