Ddl Semplificazioni: meno burocrazia e più servizi digitali

Semplificazioni ad ampio raggio per imprese, sanità e istruzione: snellimenti burocratici, nuovi servizi in farmacia, scuola più digitale.

Pioggia di semplificazioni burocratiche per cittadini e imprese nello schema di disegno di legge approvato dal Governo il 26 marzo in Consiglio dei Ministri, he spaziano tra diversi settori come turismo, istruzione e salute.

Snellimenti procedurali nella scuola e nella sanità, renderanno numerosi servizi più fruibili ai cittadini grazie alla digitalizzazione, come ad esempio le “farmacie dei servizi”, mentre per le aziende ci sono corsie veloci per alcuni adempimenti.

Vediamo tutte le novità in dettaglio.

Misure per le imprese

Controlli semplificati sulle attività economiche 25 Dicembre 2023 Per le imprese, vengono semplificate una serie di regole che riguardano settori specifici.

In ambito Logistica, snellite le disposizioni sull’impiego dei pallet (bancali) standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci nell’ambito del territorio nazionale, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione.

Novità anche per le strutture ricettive, con gli alberghi, che potranno avere dal Comune la concessione per utilizzare in via temporanea porzioni di strade pubbliche finalizzate al parcheggio o al carico-scarico di bagagli.

Sempre in materia di Turismo, vengono modificate e semplificate le regole per svolgere la professione di guida alpina.

Ci sono poi diverse norme per il settore Navigazione, per esempio con l’esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo dell’equipaggio o sulla licenza qualora vi sia necessità di far ruotare il personale tra navi e galleggianti. E lo snellimento dei procedimenti previsti dal Codice della Navigazione per il contratto di arruolamento del comandante della nave, dei membri dell’equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo.

Infine, è prevista la riduzione da 12 a 6 mesi del termine per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi.

Istruzione: misure per la Scuola

Dal prossimo anno scolastico (2024/2025), le iscrizioni presso istituti pubblici di primo e secondo grado avverranno esclusivamente con modalità telematica e le strutture dovranno utilizzare piattaforme digitali per acquisire la documentazione necessaria (come ad esempio le attestazioni di superamento degli esami).

C’è poi un lungo capitolo sulle scuola paritarie ed una stretta sugli esami facili: lo studente può sostenere, nello stesso anno scolastico, gli esami di idoneità al massimo per i due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione, con una commissione di esame presieduta da un soggetto esterno all’istituzione scolastica. Esteso l’obbligo, già previsto per le scuole pubbliche, di utilizzare pagella elettronica e registro online.

Infine, una misura che riguarda il lavoro: i docenti di sostegno per studenti disabili hanno la priorità nella riconferma del contratto a tempo determinato.

Sanità: potenziate le farmacie dei servizi

Interessanti le novità relative ai servizi legati alla salute, che saranno disponibili nelle farmacie., previo rilascio di specifica specifica licenza ed esposizione di un’insegna con la denominazione “Farmacia dei servizi“.

Sopra i 12 anni, si potranno effettuare tutti i vaccini individuati dal piano di prevenzione e nuovi test diagnostici, come quelli di contrasto all’antibiotico-resistenza.

Il farmacista potrà anche svolgere servizi di telemedicina, nel rispetto delle linee guida nazionali e delle sue competenze.