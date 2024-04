Verifica targa auto online: come risalire al proprietario

Quali sono i canali ufficiali per ottenere la visura del PRA che riporta l’intestatario di un veicolo, avendo a disposizione la targa.

È possibile risalire al nome del proprietario di un veicolo avendo la targa? La risposta è affermativa e questa opportunità rappresenta un valido aiuto in caso di sinistro stradale, nel caso in cui, ad esempio, uno dei conducenti coinvolti non si fermi o non fornisca i suoi dati.

Per conoscere il proprietario di un’auto dalla targa è possibile consultare il PRA, ossia il Pubblico Registro Automobilistico gestito dall’ACI. Vediamo come procedere.

Visura su targa: come funziona

Rivolgendosi all'ACI, infatti, è possibile richiedere e ottenere la visura auto che indica tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo; quindi non solo il nome dell'intestatario ma anche la presenza di eventuali fermi, pignoramenti e fallimenti.

Il servizio si chiama Visura su targa (ISGA – Ispezione Giuridica allo Stato Attuale) ed è attivo anche per i veicoli con targa straniera registrati al Registro veicoli Esteri.

Per ottenere la visura – che può essere attuale e storica – è necessario inoltrare specifica istanza al PRA rivolgendosi presso l’ufficio provinciale dell’ACI oppure utilizzando il relativo servizio online, disponibile sul portale dell’Automobile Club d’Italia previo versamento di un importo in euro.

Visure PRA: istruzioni e costi

Come spiega l’ACI, i canali ufficiali per ottenere le visure PRA sono i seguenti:

Visurenet accessibile dal sito ACI al costo di 6 euro;

ACI Space, l’APP per IOS e Android sempre al costo di 6 euro;

Delegazioni ACI e Agenzie di pratiche auto in possesso dell’autorizzazione provinciale, al costo di 6 euro più la commissione richiesta dall’intermediario.

È anche possibile, semplicemente utilizzando l’applicativo online sul Portale dell’Automobilista, scoprire se un veicolo è coperto da RCA indicandone la targa.