Sostegni bis in Aula alla Camera, pronto il testo definitivo

Legge di conversione del DL Sostegni bis in Aula alla Camera: corrette alcune coperture, si va verso il voto di fiducia con le ultime novità al testo.

Il decreto Sostegni bis approda nell’Aula della Camera dei Deputati dopo il passaggio in commissione Bilancio che ha comportato diverse modifiche. Il passaggio di lunedì 12 luglio è stato movimentato: in mattinata uno stop di due ore per un caso di Covid tra i deputati, poi il ritorno del provvedimento in commissione Bilancio per alcune correzioni relative alle coperture. In ogni caso, il testo dovrebbe essere ormai quello definitivo, blindato da voto di fiducia sia a Montecitorio sia a Palazzo Madama, in considerazione dei tempi ormai relativamente stretti per la legge di conversione, che va approvata in via definitiva entro il 24 luglio (deve ancora passare al Senato). Fra le principali novità previste dalla legge di conversione:

Fra le altre misure del testo originario del decreto, che sono quindi già in vigore, ricordiamo le agevolazioni alle imprese su costi fissi e bollette, l’estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e per l’affitto d’azienda, la proroga della moratoria sui finanziamenti alle PMI, quattro nuove mensilità di Reddito d’Emergenza, il potenziamento dei contratti di espansione e di rioccupazione, i nuovi bonus da 1600 euro per stagionali, lavoratori del turismo e alcune categorie di lavoratori autonomi.