Sostegni bis: proroga versamenti ISA al 15 settembre

Partite IVA che applicano gli ISA: fino al 15 settembre per pagare le imposte, emendamento definitivo nel Sostegni bis, le altre novità approvate.

ISA: verso proroga IRPEF e IRAP 6 Luglio 2021 Nuovo slittamento del calendario fiscale: la proroga per il pagamento delle imposte sui redditi per le Partite IVA che applicano gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) viene fissata al 15 settembre. E’ il risultato dell’accordo di maggioranza, confluito in un emendamento al decreto Sostegni bis approvato in commissione Bilancio alla Camera. C’erano state nei giorni scorsi diversi ipotesi: fine agosto, 10 settembre, fine settembre. Alla fine è stato deciso che la platea interessata dalla moratoria pagherà IVA, IRPEF, IRAP e IRES entro il 15 settembre. Dal giorno dopo scatta la maggiorazione minima dello 0,4%, applicabile fino al 15 ottobre.

Altri emendamenti al Sostegni bis

Proroga rottamazione e saldo e stralcio : distribuiti in quattro tranche i pagamenti delle rate scadute nel 2020, che non devono più essere interamente saldati entro il 31 luglio, che resta però il termine per la prima rate, con le altre di parti importo che si pagheranno in agosto, settembre e ottobre; il 30 novembre resta la scadenza per pagare le rate 2021.

: distribuiti in quattro tranche i pagamenti delle rate scadute nel 2020, che non devono più essere interamente saldati entro il 31 luglio, che resta però il termine per la prima rate, con le altre di parti importo che si pagheranno in agosto, settembre e ottobre; il 30 novembre resta la scadenza per pagare le rate 2021. Contributi a fondo perduto estesi alle imprese con ricavi 2019 fino a 15 milioni di euro.

estesi alle imprese con ricavi 2019 fino a 15 milioni di euro. Ulteriori contributo a fondo perduto per le imprese del settore wedding .

. Esonero IMU 2021 per i proprietari con sfratti sospesi dal blocco anti Covid (esenzione saldo di dicembre e rimborso acconto di giugno).

2021 per i proprietari con sfratti sospesi dal blocco anti Covid (esenzione saldo di dicembre e rimborso acconto di giugno). Bonus vacanze esteso ai pacchetti turistici.

esteso ai pacchetti turistici. Niente green pass per bambini fino a sei anni che partecipano a feste ed eventi (come i banchetti di nozze).

per bambini fino a sei anni che partecipano a feste ed eventi (come i banchetti di nozze). Tampone gratuito per le persone disabili o fragili che non possono fare la vaccinazione.

Il testo della legge di conversione del Sostegni bis va in aula nel fine settimana, dovrà poi passare al Senato per l’approvazione definitiva entro il prossimo 24 luglio.