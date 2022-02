Dichiarazione IVA annuale: presentazione al via

Dal 1° febbraio al 2 maggio è possibile presentare la Dichiarazione annuale IVA/2022 senza sanzioni: i nuovi modelli, i codici Ateco aggiornati.

Dal 1° febbraio è possibile presentare la dichiarazione annuale IVA 2022 relativa all’anno d’imposta 2021. La scadenza ultima è 2 maggio (il 30 aprile cade di domenica) anche se è consentito portare a termine l’adempimento entro il 29 luglio, pagando la relativa sanzione.

IVA: modelli e novità 2022 17 Gennaio 2022 La dichiarazione si trasmette per via telematica all’Agenzia delle Entrate, attraverso i servizi Entratel o Fisconline, anche tramite intermediario abilitato. Oltre al modello IVA, è disponibile il modello IVA base per coloro che nel 2021:

hanno determinato l’imposta secondo le regole generali,

hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni con regime per le attività agricole connesse (articolo 34-bis),

non hanno effettuato operazioni con l’estero,

non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond

non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Per la presentazione del modello IVA/2022 devono essere utilizzati i codici della nuova tabella Ateco 2007 (aggiornamento 2022).