Banche e PMI: come colmare il divario? Lo spiega un webinar di Backbase

Banche tradizionali messe alla prova dalla sfida delle fintech: nuove strategie e tecnologie per offrire servizi digitali più efficienti alle PMI.

Il prossimo 20 novembre alle 11, esperti del settore bancario e rappresentanti di Backbase e PwC si incontreranno in un webinar per discutere un tema cruciale per il sistema finanziario italiano: il divario di servizi che le banche tradizionali spesso manifestano nei confronti delle piccole e medie imprese, un segmento che rappresenta il 70% del valore aggiunto e l’80% dell’occupazione in Italia.

Negli ultimi anni, le PMI italiane hanno visto un’esplosione di servizi digitali offerti dai challenger fintech, realtà innovative che rispondono in modo agile e personalizzato alle esigenze di queste imprese.

Di fronte a questa concorrenza, le banche tradizionali si trovano in una posizione delicata: da un lato, sono chiamate a innovare rapidamente, dall’altro devono superare gli ostacoli dei sistemi legacy e delle normative.

Il webinar “Il futuro delle banche italiane per le PMI: tendenze emergenti, sfide e innovazione” organizzato da Backbase in collaborazione con Connect Global Group, intende rispondere a queste domande: come possono le banche tradizionali rimanere competitive? Quali strategie e tecnologie possono adottare per offrire servizi più efficienti e digitali?

Alessandro Fragapane, Country Manager di Backbase Italia, sottolinea l’importanza del tema: “Le PMI chiedono trasparenza, costi accessibili e servizi su misura per supportare la loro crescita. Siamo orgogliosi di ospitare questo evento per aiutare le banche tradizionali ad evolversi e supportare meglio un settore così vitale per l’economia italiana.”

Nel corso dell’evento, Fragapane sarà affiancato da Stefano Girardi di PwC e Francesco Bellentani di Backbase.

Tra i temi discussi, ci sarà un’analisi delle esigenze di credito e gestione del contante delle PMI, l’impatto delle tecnologie digitali, le difficoltà nell’innovazione e come le banche possano offrire un’esperienza digitale all’avanguardia senza perdere competitività.

La partecipazione al webinar è gratuita e aperta a tutti: per iscriversi è possibile visitare questa pagina.