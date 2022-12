Legge di Bilancio 2023: approvazione il 29 dicembre

Un copione che si ripeterà a Palazzo Madama, nelle prossime ore, dopo che mercoledì 28 dicembre è prevista la discussione generale in Aula, dopo l’esame in 5a Commissione.

Legge di Bilancio 2023, le ultime tappe con il testo blindato 22 Dicembre 2022 Il giorno decisivo è atteso per giovedì 29 dicembre, quando sono in calendario le dichiarazioni di voto, il voto sulla questione di fiducia e il voto finale sul ddl.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, aveva previsto il passaggio finale in Senato mercoledì 28 dicembre ma si è deciso di rinviare l’approvazione finale a giovedì 29 dicembre:

mercoledì sera, 28 dicembre, l’Italia avrà una nuova legge di bilancio, in linea con i tempi” anche rispetto alle altre manovre.

Non essendoci tempo per una discussione, è da ritenersi verosimile una serie di “ritocchi” alla Manovra economica, per incamerare soprattutto richieste da parte della maggioranza, che non hanno avuto il tempo tecnico di essere valutate e inserite. Il rischio era quello di sforare i tempi e ricadere nell’esercizio provvisorio.