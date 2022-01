Covid, Regioni in zona gialla e nuove regole dal 10 gennaio

Regole Covid in vigore dal 10 gennaio 2022 e nuove Regioni in zona gialla: dove serve il Super Green Pass e per quali attività.

Dal 10 gennaio, quasi tutta l’Italia finisce in zona gialla: restano fuori solo Molise, Puglia, Sardegna, Basilicata, Umbria e Campania. Le decisioni ufficiali arriveranno in giornata, dopo la cabina di regia che valuta il monitoraggio settimanale dell’ISS (Istituto superiore di sanità).

Decreto Covid: obbligo vaccinale sopra i 50 anni 5 Gennaio 2022 Dallo stesso giorno entrano in vigore nuove regole e limitazioni legate al Super Green Pass in base agli ultimi due decreti di Governo, in attesa che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche l’ultimo provvedimento sull’obbligo vaccinale e sull’estensione della Certificazione Covid a nuovi ambiti sociali e produttivi.

Regioni in zona gialla

I nuovi ingressi dovrebbero essere Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Valle d’Aosta, unendosi a Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria (che sfiora la fascia arancione), Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Marche, Lazio, Calabria (che potrebbe arrivare presto in zona arancione) e Sicilia. A rischio zona gialla, dalla settimana successiva, anche Umbria e Campania.

Se in termini di regole e restrizioni non esistono più differenze con la zona bianca, i nuovi numeri segnano un preoccupante campanello di allarme per quanto concerne i ricoveri Covid in terapia intensiva e di quelli nei reparti ordinari. I contagi sono talmente aumentati che il Governo ha deciso nel frattempo di prevedere anche l‘obbligo vaccinale dai 50 anni in su, con entrata in vigore immediata, e l’estensione della Certificazione Verde da vaccino o guarigione anche per gli ambienti di lavoro a partire da questa soglia anagrafica, dal 15 febbraio.

Regole Covid dal 10 gennaio

Super Green Pass dal 10 gennaio 31 Dicembre 2021 In base al decreto Covid di fine 2021, l’obbligo di Super Green Pass è esteso in zona bianca e gialla dal 10 gennaio 2022 a tutte le attività per le quali in precedenza era previsto solo in arancione, per cui si vanno ad assottigliare sempre di più i confini tra zone in quanto a limitazioni:

al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;

musei e mostre;

al chiuso per i centri benessere;

centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

parchi tematici e di divertimento;

al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Quarantena: le nuove regole 31 Dicembre 2021 Il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 (leggi il testo in pdf) estende l’obbligo di Green Pass Rafforzato, sempre dal 10 gennaio 2022, anche ai seguenti contesti:

alberghi e strutture ricettive;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

sagre e fiere;

centri congressi;

servizi di ristorazione all’aperto;

mezzi di trasporto.