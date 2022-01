Verso un nuovo decreto Covid, obblighi vaccinali sul lavoro

Verso il Consiglio dei Ministri con le nuove misure Covid per il mondo del lavoro, fra le ipotesi obbligo vaccinale o Super Green Pass sopra i 60 anni.

Verso nuovi obblighi vaccinali sul lavoro ma non è ancora chiaro per quali categorie: una prima ipotesi prevede il Super Green Pass per gli over 50 o 60, una seconda prevede l’estensione dell’obbligo di vaccino per chi lavora a contatto con il pubblico, ai dipendenti di palestre o allenatori. L’opzione più drastica sarebbe il Super Green Pass per tutti i lavoratori, che sostanzialmente significherebbe obbligo vaccinale.

Nuovi obblighi sul lavoro

Super Green Pass dal 10 gennaio 31 Dicembre 2021 La decisione del Governo è attesa a margine del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio, dopo la cabina di Regia, con l’approvazione di un nuovo decreto Covid. Il 4 gennaio le Regioni hanno infatti trasmesso la richiesta di una «profonda rivalutazione complessiva di tutti gli aspetti di gestione della pandemia», che deve «contenere le ospedalizzazioni, non limitando gli interventi alle sole misure di contenimento del contagi».

L’ipotesi più accreditata è quella di rendere obbligatoria la Certificazione Verde rafforzata (che richiede vaccino o guarigione dal Covid) per tutti i lavoratori sopra i 60 anni, se non addirittura sopra i 50 anni. Il dibattito politico è ancora aperto, e oscilla fra obbligo vaccinale per tutti ed estensione selettiva, magari con il criterio di età.

Smart working semplificato

Covid: niente ritorno allo Smart Working nel Pubblico Impiego 5 Gennaio 2022 Sul fronte smart working le imprese del privato possono continuare ad utilizzarlo senza accordi individuali fino alla fine dello stato d’emergenza, attualmente fissata al 31 marzo 2022, mentre nel pubblico si attende una nuova circolare del ministro Renato Brunetta. Al momento:

nel privato c’è il ricorso al lavoro agile semplificato fino al 31 marzo,

nel pubblico ci vuole l’accordo individuale ma «ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile».

Le regole base per lo smart working nella PA sono contenute nelle “Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche”, concordate con i sindacati, sulle quali è stata acquisita l’intesa in Conferenza Unificata lo scorso 16 dicembre.