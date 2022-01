Covid sul lavoro: Super Green Pass e quarantena

Più flessibili le regole sulla quarantena ma più rigide quelle sul Green Pass: obbligo di vaccino sopra 50 anni e nelle università, il nodo smart working.

Con il nuovo anno cambiano le regole Covid per il mondo del lavoro, soprattutto su due fronti: il Super Green Pass obbligatorio dal 15 febbraio per tutti i lavoratori con almeno 50 anni e la quarantena più flessibile per chi ha copertura vaccinale completa o terza dose da meno di quattro mesi.

Super Green Pass over 50

L’obbligo di Green Pass rafforzato scatta il 15 febbraio e riguarda i lavoratori che hanno compiuto 50 anni (si attendono i dettagli e le istruzioni operative), mentre fino a quella data continua a essere utilizzabile il Green Pass ordinario, indipendentemente dall’età. Superata la data indicata, per potersi recare a lavoro gli over 50 dovranno essere in possesso della Certificazione ottenuta dopo essersi vaccinati o essere guariti dal Covid. Sopra questa soglia di età, il tampone non basta più. La scadenza rende possibile l’effettuazione per tempo del vaccino, che richiede 14 giorni dalla prima dose per il rilascio di un Super Green Pass. In pratica, entro il primo febbraio i lavoratori devono fare almeno la prima dose di vaccino.

Il lavoratore over 50 sprovvisto della necessaria certificazione (o di regolare esenzione per comprovati motivi medici, con attestato ASL) viene sospeso senza stipendio, ma evita le sanzioni disciplinari e mantiene diritto alla conservazione del posto di lavoro. L’impresa può procedere con la sostituzione del lavoratore sospeso con contratti da dieci giorni, rinnovabili fino al 31 marzo 2022. Chi aggira l’obbligo presentandosi al lavoro senza Super Green Pass rischia una multa da 600 a 1.500 euro.

Si attendono chiarimenti sullo smart working, che al momento è escluso dall’obbligo di Green Pass sul lavoro, ma la cui disciplina dovrà coordinarsi con il nuovo obbligo di vaccinazione esteso a tutti gli over 50, indipendentemente dal fatto che lavorino o meno. Questo obbligo entra in vigore insieme al decreto istitutivo, senza essere legato al mondo del lavoro.

Lavoratori con obbligo di vaccino

Ci sono categorie specifiche di lavoratori per le quali è previsto un nuovo obbligo vaccinale. Dopo il personale sanitario e amministrativo degli ospedali, delle scuole, delle RSA (residenze per anziani) e le forze dell’ordine, si è aggiunto il personale universitario. L’obbligo non riguarda gli studenti, che continuano a entrare con Green Pass semplice.

Quarantena nuove regole

In caso di contatto stretto con una persona positiva, i vaccinati o guariti da meno di 120 giorni possono lavorare con mascherina FFP2 per dieci giorni e rispettare un regime di auto-sorveglianza che impone il tampone alla prima comparsa di sintomi riconducibili al Covid, e comunque al quinto giorno dopo l’esposizione (se il tampone è negativo, ha termine il periodo di auto-sorveglianza). Chi invece ha fatto il vaccino o è guarito da più di quattro mesi, se ha il Green Pass rafforzato deve fare una quarantena di 5 giorni, con test finale. Infine, 10 giorni di quarantena seguiti dal tampone per i non vaccinati.

Attenzione: dal primo gennaio 2022 la quarantena non è più equiparata alla malattia, la misura prevista nel 2020 e 2021 non è stata rifinanziata.