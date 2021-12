Mascherine FFP2 a prezzi ridotti, Super Green Pass dal 10 gennaio

In Gazzetta Ufficiale l'ultimo decreto Covid: prezzi calmierati per le mascherine FFP2 e nuovi obblighi di Super Green Pass dal 10 gennaio 2022.

Il Commissario straordinario all’emergenza COVID-19, considerati i prezzi praticati da farmacie e rivenditori, definisce n protocollo d’intesa con le associazioni di categoria al fine di assicurare la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti, fino al 31 marzo 2022.

FFP2 a prezzi calmierati

Il decreto prevede, d’intesa con il Ministero della Salute, un accordo con le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati per ridurre il prezzo delle mascherine FFP2

Lo prevede l’Articolo 3 (Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie) del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 (Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria), pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021 (leggi o scarica il testo in pdf).

Obblighi mascherina

Covid: i nuovi obblighi 24 Dicembre 2021 Le mascherine FFP2 sono obbligatorie in occasione di spettacoli all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, per eventi e competizioni sportive al chiuso o all’aperto, e per tutti i mezzi di trasporto.

N.B. Fino al 31 gennaio, la mascherina è sempre obbligatoria, sia al chiuso sia all’aperto, anche in zona bianca.

Super Green Pass dal 10 gennaio 2022

Lo stesso DL 229/2021, lo ricordiamo, estende l’obbligo di Super Green Pass, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l’accesso a:

alberghi e strutture ricettive;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

sagre e fiere;

centri congressi;

servizi di ristorazione all’aperto;

mezzi di trasporto.

L’obbligo era già stato esteso dal Decreto Festività, sempre dal 10 gennaio:

al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;

musei e mostre;

al chiuso per i centri benessere;

centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

parchi tematici e di divertimento;

al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.