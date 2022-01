Obbligo vaccinale agli ultra cinquantenni dall’8 gennaio

Obbligo di vaccinazione panti SARS-CoV-2 per ultra cinquantenni dall’8 gennaio in Italia per tutti, anche per stranieri che vivono e lavorano in Italia.

In Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge con le ultime regole Covid, che tra le altre cose istituisce l’obbligo vaccinale per le persone con più di cinquanta anni, la cui entrata in vigore corrisponde a quella del provvedimento stesso. Riassumiamo in breve come funziona la nuova disposizione.

Obbligo vaccinale per over 50

Lobbligo vaccinale per chi a almeno 50 anni è istituito dall’Articolo 1 del DL 1/2022 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore).

Nuovo Decreto Covid: obbligo vaccinale sopra i 50 anni 5 Gennaio 2022

Durata

In base al decreto, l’estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni è prevista a partire dall’8 gennaio al 15 giugno 2022.

Applicazione

Si applica a tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che vivono e lavorano nel Paese, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, fermo il termine del 15 giugno 2022.

Esenzioni

L’obbligo non sussiste in caso di specifiche condizioni cliniche documentate dal medico di famiglia o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Casi particolari

L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista dalle circolari del Ministero della Salute.