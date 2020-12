Piano Vaccini anti Covid-19: calendario e regole

Piano Vaccini anti Covid-19: ecco la programmazione italiana, il calendario, le categorie interessate, il numero di dosi e richiami, la certificazione.

Piano vaccini Covid-19: programma al via 17 Dicembre 2020 Il 27 dicembre è partito il piano vaccini anti Covid-19, in Italia ed in tutta la UE. Il nostro Governo ha identificato, come categorie di soggetti da vaccinare con priorità elevata nella fase iniziale del programma, operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale delle RSA (case di cura) per anziani.

Tali categorie saranno contattate con chiamata attiva. Seguiranno le persone in età avanzata nel seguente ordine:

persone dagli 80 anni in su persone dai 60 ai 79 anni persone di ogni età che soffrono di più di una patologia cronica pregressa, immunodeficienze e/o disabilità.

In base alle FAQ del Ministero della Salute sul Piano, anche chi ha avuto il Covid potrà essere vaccinato, mentre invece al momento i bambini sono esclusi dal piano vaccinale, in assenza di sufficienti studi clinici a riguardo. Al momento non è obbligatorio vaccinarsi ma nel corso della campagna sarà valutato il tasso di adesione al piano.

I vaccini sono diversi ma per quasi tutti sono previste due dosi a distanza di qualche settimana. Per ciascuno, l’Italia dispone di un numero differente di dosi (che dovranno quindi essere somministrate con un richiamo). Ecco perché è stato disposto un calendario specifico, in base alle disponibilità, che riportiamo di seguito.

Vaccino Dosi

I° trim. 2021 Dosi

II° trim. 2021 1 Dosi

III° trim. 2021 estre 2021 Dosi

VI° trim. 2021 Dosi

I° trim. 202 2 Dosi

II° trim. 202 2 Totale Astra Zeneca 16,155 24,225 – – – – 40,38 Pfizer-BioNTech 8,749 8,076 10,095 – – – 26,92 Johnson & Johnson – 14,806 32,304 6,73 – – 53,84 Sanofi/GSK – – – – 20,19 20,19 40,38 CureVac 2,019 5,384 6,73 8,076 8,076 – 30,285 Moderna 1,346 4,711 4,711 – – – 10,768 Totale 28,269 57,202 53,84 14,806 28,266 20,19 202,573 Media per mese 9,421 19,065 17,947 4,935 9,422 6,73

Per tutte le altre persone, la programmazione vaccinale seguirà le l’ordine – per classi di popolazione – indicato nel Piano Strategico Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.

Una volta effettua la vaccinazione, sicuramente sarà rilasciata una certificazione. Si sta valutando anche una sorta di certificato internazionale digitale.