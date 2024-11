Bonus Renzi entro fine anno ai disoccupati agricoli

Arriva entro dicembre il bonus IRPEF, come trattamento integrativo in favore degli operai agricoli percettori di Disoccupazione Agricola, pagato dall'INPS.

Sarà versato entro il mese di dicembre il bonus IRPEF a favore degli operai agricoli percettori di Disoccupazione Agricola nel corso del 2024.

Gli operai agricoli a tempo determinato che hanno ricevuto la Disoccupazione Agricola, quindi, potranno disporre del trattamento integrativo nel mese di dicembre, tenendo conto dei singoli conguagli.

Trattamento integrativo ai disoccupati agricoli

Trattamento integrativo IRPEF: conguaglio bonus 100 euro nel 730 23 Settembre 2024 Il trattamento integrativo del valore di 100 euro mensili (1200 euro annuali), sarà erogato dall’INPS rapportandolo alle giornate di effettivo lavoro, in un’unica soluzione.

Sono esclusi dall’ex Bonus Renzi coloro che rientrano nella no tax area, ossia coloro i quali non hanno un reddito fino a 8.500 euro. Niente trattamento integrativo neppure a chi non ha beneficiato di indennità di Disoccupazione Agricola.

Verifica del pagmento INPS

È possibile verificare la disposizione del pagamento dell’importo attraverso il Fascicolo Previdenziale del Cittadino sul portale dell’INPS, nella sezione dedicata alle prestazioni e ai pagamenti.

Sul sito web dell’INPS, è disponibile anche un servizio specifico per verificare lo stato dei pagamenti di prestazioni dirette, come ad esempio i sussidi a sostegno del reddito, la NASpI o la disoccupazione agricola: si chiama “Stato di un pagamento” e vi si accede con credenziali personali dall’area MyINPS cercandolo per nome oppure da questo link.