Fascicolo previdenziale del cittadino sul sito INPS

Durata dei procedimenti e delle pratiche INPS per tutte le domande di prestazioni e pensioni: ecco l’elenco completo e le tempistiche caso per caso.

Pensioni estere: calendario scadenze di accertamento

Accertamento in vita dei pensionati all’estero per il 2024 e 2025: ecco le scadenze per singolo paese e le istruzioni per l’invio della comunicazione.