Decreto Flussi, primo click day il 5 febbraio 2025: guida alla domanda

Decreto Flussi: come fare domanda nei click day dal 5 febbraio 2025: scadenze e procedure per il nulla osta al lavoro dei lavoratori stranieri extra-UE.

Il Decreto Flussi 2025 disciplina l’ingresso di lavoratori extracomunitari in Italia, stabilendo le quote e le procedure per le domande di nulla osta al lavoro. Per presentare correttamente la domanda, attraverso il Portale ALI, il termine ultimo per le istanze era il 30 novembre scorso. Adesso scatta la fase dei click day, il primo dei quali è in programma il 5 febbraio.

Ci sono però regole differenti per i soggetti che inoltrano le istanze e documenti specifici da presentare, che vi presentiamo in questa guida.

Cosa prevede il Decreto Flussi 2025?

Il Decreto Flussi regola l’ingresso in Italia di lavoratori non comunitari, stabilendo le quote massime per diverse categorie lavorative. Per l’anno 2025, sono previsti:

70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale

per lavoro subordinato non stagionale 730 ingressi per lavoro autonomo

per lavoro autonomo 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale

Le domande devono essere presentate attraverso il Portale ALI, gestito dal Ministero dell’Interno.

Quali documenti servono per la domanda di nulla osta al lavoro?



Per presentare la domanda di nulla osta al lavoro, è necessario predisporre la seguente documentazione:

Modulo di domanda : disponibile sul Portale ALI.

: disponibile sul Portale ALI. Documento d’identità del datore di lavoro : copia del documento in corso di validità.

: copia del documento in corso di validità. Contratto di lavoro : proposta di contratto che specifichi le condizioni lavorative offerte al lavoratore straniero.

: proposta di contratto che specifichi le condizioni lavorative offerte al lavoratore straniero. Documentazione attestante la capacità economica del datore di lavoro : bilanci, dichiarazioni dei redditi o altri documenti che dimostrino la solvibilità dell’azienda.

: bilanci, dichiarazioni dei redditi o altri documenti che dimostrino la solvibilità dell’azienda. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio : per le aziende, attestante l’iscrizione al registro delle imprese.

: per le aziende, attestante l’iscrizione al registro delle imprese. Dichiarazione di impegno all’alloggio: documento che attesti la disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore.

Ecco l’elenco completo della documentazione necessaria per la domanda di ingresso:

Documenti del datore di lavoro

Copia del documento di identità in corso di validità.

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, se l’attività è commerciale.

Copia della dichiarazione dei redditi per dimostrare la capacità economica di sostenere l’assunzione.

Autocertificazione dell’assenza di condanne penali.

Documenti del lavoratore

Passaporto in corso di validità.

Titoli di studio o qualifiche professionali (se richieste per l’attività lavorativa).

Certificato di residenza nel paese di origine.

Contratto di lavoro firmato da entrambe le parti (datore e lavoratore).

Ulteriori documenti per specifiche categorie

Per lavoro stagionale: indicazione del periodo e tipo di attività stagionale.

Per lavoro autonomo: copia della licenza professionale o altro documento che dimostri la possibilità di avviare l’attività in Italia.

Procedure e scadenze per le domande di ingresso



Il nuovo meccanismo per i click-day in programma il 5, 7 e 12 febbraio 2025 prevede la seguente procedura:

Precompilazione domanda: dal 1° al 30 novembre 2024, attraverso il Portale ALI. Invio domanda: nei giorni dei “click day” programmati per il 5, 7 e 12 febbraio 2025. Esame domanda: le autorità competenti valutano la documentazione e, in caso positivo, rilasciano il nulla osta. Rilascio visto: il lavoratore può richiedere il visto presso le rappresentanze diplomatiche italiane nel paese di origine.

Sono in programma dal 1° al 31 luglio 2025, invece, le precompilazioni delle domande relative al click day del 1° ottobre 2025, che coinvolge i lavoratori stagionali del settore turistico-alberghiero.

Verifica indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale

Prima di presentare la domanda, il datore di lavoro deve verificare l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. Questa verifica avviene presso il Centro per l’Impiego competente, dove si accerta che non vi siano candidati idonei per la posizione offerta. Tale procedura è obbligatoria per le assunzioni di lavoro subordinato non stagionale.

Come inviare la domanda per il Decreto Flussi 2025?

L’invio della domanda avviene esclusivamente in modalità telematica sul Portale ALI del Ministero dell’Interno. Ecco i passaggi principali:

Registrazione sul portale: accedere con SPID o CIE. Compilazione del modulo online: scegliere il modello corrispondente alla tipologia di lavoro (es. Modulo A per lavoro subordinato, Modulo B per lavoro stagionale). Caricamento dei documenti: allegare i file richiesti in formato PDF. Invio della domanda: verificare che tutti i dati siano corretti prima dell’invio definitivo.

Cosa succede dopo l’invio della domanda?

Una volta presentata la domanda, il Ministero verifica la documentazione e comunica l’esito. In caso di approvazione, il lavoratore riceverà un visto di ingresso per motivi di lavoro. Successivamente, dovrà recarsi in Italia per firmare il contratto e richiedere il permesso di soggiorno.

Massimo tre domande per utenti privati

Decreto Flussi 2025: limiti alle domande per utenti privati 11 Novembre 2024 Per l’anno 2025, il Ministero dell’Interno ha stabilito un limite massimo di tre domande per gli utenti privati, come i patronati. Questo limite non si applica alle organizzazioni datoriali di categoria, alle agenzie di somministrazione regolarmente iscritte, ai dottori commercialisti e agli esperti contabili.

Risorse utili, assistenza e supporto

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si consiglia di consultare le seguenti risorse:

Per supporto nella compilazione e invio delle domande, è disponibile un servizio di assistenza attraverso il Portale Servizi ALI, accessibile tramite la sezione “Help Desk”.

Infine, è consigliabile consultare le Linee guida tecniche e la circolare congiunta per ulteriori dettagli sulla procedura.