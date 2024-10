Decreto Flussi 2025: domande al via dal 1° novembre

Pronte le istruzioni operative per il Decreto Flussi 2025: precompilazione domanda dal 1° novembre ma soltanto dopo la verifica preliminare presso i CPI.

Sono 70.720 gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale autorizzati dal Decreto Flussi 2025, oltre a 730 ingressi per lavoro autonomo e 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.

La circolare congiunta del Ministero dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo contiene le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025.

Calendario domande e click day 2024-2025

Sarà possibile precompilare la domanda di nulla osta dal 1° al 30 novembre, utilizzando il portale ministeriale, dove si possono anche inviare le istanze vere e proprie. Lo prevede il nuovo meccanismo per i click-day in programma a breve: il 5, 7 e 12 febbraio 2025.

Sono in programma dal 1° al 31 luglio 2025, invece, le precompilazioni delle domande relative al click day del 1° ottobre 2025, che coinvolge i lavoratori stagionali del settore turistico-alberghiero.

Nuovo adempimento per i datori di lavoro

Decreto Flussi e immigrazione: ok alla riforma del click day 24 Settembre 2024 Prima di fare domanda, i datori di lavoro intenzionati a instaurare un rapporto subordinato non stagionale con cittadini stranieri extra-UE residenti all’estero sono tenuti a verificare l’indisponibilità di quelli già presenti sul territorio nazionale presso il Centro per l’Impiego competente.

Se entro otto giorni dalla presentazione della richiesta il CPI non comunica la disponibilità di lavoratori già presenti, allorala verifica può intendersi completata.