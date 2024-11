Decreto Flussi 2025: limiti alle domande per utenti privati

Decreto FDal CNDCEC arrivano chiarimenti sulla procedura di accesso al Portale ALI per le domande di nulla osta e sul limite di 3 domande per utenti privati come i Patronati.

A seguito delle polemiche dei giorni scorsi sull’esclusione dei Patronati dalle procedure di domanda per gli ingressi in Italia di lavoratori extra-comunitari tramite Decreto Flussi 2025, una nota del Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito i chiarimenti del caso sulle nuove regole d accesso al Portale ALI per le domande presentate da soggetti non qualificati.

Per prima cosa si sottolinea che, per le richieste di nulla osta, è possibile accedere al portale ALI anche utilizzando la propria utenza SPID di secondo livello.

In secondo luogo, il CNDCEC ha confermato il limite numerico imposto dal Ministero dell’Interno alle domande inoltrate da soggetti che si presentano come utenti privati: le richieste di nulla osta per l’ingresso di aspiranti lavoratori stranieri extra-UE possono essere al massimo tre.

Tale limite non si applica invece alle domande inviate dalle organizzazioni datoriali di categoria, dalle agenzie di somministrazione regolarmente iscritte, dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili.

Fino al 30 novembre 2024 è attiva la fase di precompilazione delle istanze di nulla osta per i click day programmati nelle date 5, 7 e 12 febbraio 2025.