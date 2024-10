Bonus Natale 2024 per il Commercio: come funziona e chi ne ha diritto

Il Bonus Natale da 100 euro del Governo Meloni spetta in busta paga con la tredicesima a dicembre anche ai dipendenti del Commercio: ecco i requisiti.

Anche i lavoratori del Commercio assunti con il CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi, potranno beneficiare del Bonus di Natale fino a un massimo di 100 euro in busta paga erogato a dicembre 2024 in busta paga a milioni di dipendenti con i requisiti economici e familiari stabiliti dal Governo Meloni, con un attenzione particolare ai requisiti di reddito, da calcolare sulla base di una RAL in 14 mensilità.

Il contributo una tantum non sarà comunque accreditato in automatico agli aventi diritto, perchè per potervi accedere è necessario presentare la domanda al datore di lavoro.

Vediamo a chi spetta e come richiederlo.

Requisiti per il Bonus Natale 2024

L’accesso al contributo natalizio, previsto per dicembre 2024 nella busta paga dei lavoratori con contratto di lavoro dipendente prevede alcuni requisiti fondamentali, sia in termini di reddito che di composizione del nucleo familiare.

Limite di reddito : il reddito complessivo annuo deve essere inferiore a 28.000 euro.

: il reddito complessivo annuo deve essere inferiore a 28.000 euro. Composizione familiare : i beneficiari devono avere un coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico. In caso di famiglia monogenitoriale, è sufficiente avere il figlio a carico.

: i beneficiari devono avere un coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico. In caso di famiglia monogenitoriale, è sufficiente avere il figlio a carico. Capienza fiscale: il dipendente deve avere un’imposta lorda maggiore rispetto alla detrazione fiscale per lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, del TUIR). Questo requisito è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, che stabilisce le condizioni per accedere all’agevolazione.

Accesso al Bonus Natale per CCNL e livello contrattuale

Inoltre, essendo alcuni CCNL, come quello del Commercio e Terziario, contratti che che prevedono la quattordicesima mensilità, per i dipendenti che vi rientrano il reddito mensile massimo ammesso per ottenere il bonus è calcolato dividendo il tetto di 28.000 euro per 14, quindi circa 2.000 euro mensili.

CCNL Commercio: chi è escluso dal Bonus Natale 2024

CCNL Commercio: livelli e tabelle retributive 18 Giugno 2024 Questo limite esclude dal contributo natalizio i lavoratori con stipendi superiori, come quelli appartenenti ai livelli I e II.

Ecco le principali categorie escluse nell’ambito del CCNL del Commercio.

Quadri e livelli I e II del commercio, il cui reddito supera i 2.000 euro mensili.

del commercio, il cui reddito supera i 2.000 euro mensili. Dipendenti con emolumenti extra come superminimi o premi ad personam.

come superminimi o premi ad personam. Dipendenti senza i requisiti familiari.

Come richiedere il Bonus Natale 2024

L’erogazione del contributo non avviene automaticamente, come anticipato sopra: sarà necessario presentare domanda al datore di lavoro.

È importante rispettare questa procedura e verificare di possedere tutti i requisiti indicati, per evitare esclusioni dovute alla mancanza di idoneità.

Calcolo e importo del Bonus Natale

L’importo massimo del bonus è di 100 euro, calcolato in base alla tredicesima mensilità, come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) anche per il settore del Commercio.