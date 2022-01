MPMI e artigianato trainano l’occupazione

INPS Incentivi occupazione: tutte le agevolazioni INPS Assunzioni e agevolazioni contributive erogate dall’INPS nel 2021 alle aziende: Apprendistato, Incentivo Donne, Esonero giovani, Decontribuzione sud.

Assunzioni Assunzioni agevolate con certificato storico lavorativo Modello C2 storico per le assunzioni agevolate di disoccupati: cosa è, come richiederla ed il modello da inviare al Centro per l’Impiego per ottenerlo.

Lazio Orientamento al lavoro per over 50 disoccupati Progetto di orientamento al lavoro della CNA di Roma per favorire inserimento o reinserimento nel mercato degli over 50: incontri mirati e CV alle imprese.

Assunzioni Made in Italy traino per le offerte di lavoro Trend positivo per l’occupazione in Italia, soprattutto grazie alle offerte che arrivano dalle imprese Made in Italy: ecco le figure più ricercate.