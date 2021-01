Congedo Covid o smart working, regole caso per caso

Strumenti per dipendenti genitori, con figli in quarantena o in DAD: ecco quando si possono ancora usare il congedo parentale e lo smart working.

I genitori di figli che restano a casa da scuola per provvedimenti di quarantena non possono più utilizzare il congedo parentale Covid, che non è più previsto dallo scorso 31 dicembre, mentre hanno il diritto allo smart working almeno fino a marzo. Resta il congedo straordinario per studenti di seconda e terza media con didattica in presenza sospesa. Vediamo dunque gli strumenti attivabili nei diversi casi in cui scatta la DAD.

Niente congedo in DAD

Smart working in DAD 29 Ottobre 2020 Il congedo Covid, retribuito al 50%, per genitori di studenti fino a 16 anni, non è stato prorogato. La norma di riferimento, l’articolo 21-bis del decreto legge 104/2020, prevedeva questa possibilità solo fino al 31 dicembre. Quindi, dal primo gennaio 2021, nel caso in cui un figlio resti a casa per quarantena o sospensione della didattica in presenza, con relativa attivazione della DAD (le scuole stanno riaprendo, ma con i ragazzi in aula al 50%), l’unica possibilità resta lo smart working.

Congedo Covid in zona rossa

Resta attivabile una specifica forma di congedo parentale Covid, retribuito al 50%, esclusivamente nelle zone rosse e nel caso in cui i figli frequentino la seconda o terza media (per i ragazzi più giovani, l’attività didattica è sempre in presenza al 100%). In questo caso, la norma di riferimento è l’articolo 22 bis del dl 137/2020, e le regole applicative sono illustrate nella circolare INPS 2/2021.

Congedo Covid: solo in zone rosse o con Legge 104 15 Gennaio 2021 Possono utilizzare questo congedo parentale entrambi i genitori, ma alternativamente (non entrambi negli stessi giorni). Non è utilizzabile se uno dei due genitori è in smart working, possono chiederlo entrambi i genitori ma non negli stessi giorni (devono alternarsi). Non è necessaria la convivenza con il figlio. Il congedo straordinario può essere utilizzato esclusivamente per il periodo in cui la propria Regione resta in zona rossa. Lo stesso congedo parentale è sempre previsto per i genitori di figli portatori di handicap grave ( ad esempio per genitori che fruiscono della legge 104) indipendentemente dalla zona in cui si trova la Regione, e per scuole di ogni ordine e grado.

Smart working per genitori fino a marzo

Anche sul fronte del lavoro agile ci sono meno misure per la famiglia attivabili. Non si può più utilizzare il sopra citato articolo 21 bis del Decreto Agosto (decreto legge 104/2020), che prevedeva il diritto allo smart working per quarantena in DAD. Ma resta invece applicabile l’articolo 90 del dl 34/2020, che riconosce il diritto per i genitori dipendenti del privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14. Questa norma è valida fino al 31 marzo 2021.

Il testo originario la prevedeva fino alla fine dello stato d’emergenza, che è appena stato prorogato al 30 aprile. Ma il Milleproroghe (articolo 19 dl 183/2020), introduce la nuova scadenza, prevedendo che la misura sia prorogata «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021». Quindi, armonizzando le varie disposizioni legislative, lo smart working per i genitori di figli fino a 14 anni è attivabile al momento fino al prossimo 31 marzo. L’eventuale proroga a fine emergenza dovrà essere disposta da un ulteriore previsione legislativa.

Molto in sintesi, lo smart working in questi casi è attivabile di diritto a condizione che nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, oppure non lavoratore. Il lavoro agile deve essere compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il diritto spetta solo ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Smart working semplificato

Se il figlio ha più di 14 anni, questa norma non si può applicare. Ma resta il più generale diritto allo smart working senza bisogno di accordi individuali previsto per tutti i lavoratori dipendenti dall’articolo 90 del dl Rilancio. In questo caso, c’è una maggior discrezionalità da parte del datore di lavoro, nel senso che la norma prevede solo che il lavoro agile sia attivabile in modalità semplificata, quindi senza accordi individuali. I provvedimenti anti Covid e i protocolli di sicurezza prevedono che tutti i datori di lavoro privilegino questa modalità di lavoro, in tutti i casi in cui è possibile.