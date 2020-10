Festival del Lavoro 2020, online il 23 ottobre

L’edizione 2020 del Festival del Lavoro si svolgerà online e sui social: webinar, dibattici, confronto sui trend dell’occupazione.

L’undicesima edizione del Festival del Lavoro è in programma per il 23 ottobre 2020 e si svolgerà in modalità interamente online, sui social e sui principali siti di informazione. L’evento, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ospiterà come sempre tutti i protagonisti del mondo del lavoro, dalle istituzioni ai sindacati, dai professionisti ai lavoratori, dagli accademici agli studenti chiamati a confrontarsi su temi del diritto, del lavoro e di attualità.

Quest’anno il titolo della manifestazione sarà “L’Italia riparte dal lavoro” e racconterà in presa diretta i cambiamenti che stanno coinvolgendo il mercato del lavoro, delineando gli scenari di trasformazione che caratterizzeranno l’occupazione nei prossimi anni. Tre i filoni principali:

“I webinar del diritto” organizzati dalla Fondazione Studi;

“I webinar delle politiche attive” organizzati dalla Fondazione Lavoro;

“I webinar del welfare e della previdenza” organizzati dall’ENPACL con quattro eventi per ogni sessione.

Per quanto riguarda la programmazione dell’evento, la mattina dalle 10:00 alle 13:00 si terrà una sessione aperta a tutti, mentre il pomeriggio sarà il momento degli approfondimenti tematici e dell’interlocuzione privilegiata con i principali referenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INAIL, dell’INPS, dell’ANPAL.