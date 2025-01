Cessione quinto pensione: rinnovo INPS automatico

Sono attive nuove funzionalità automatizzate di controllo per semplificare e velocizzare il rinnovo dei contratti di cessione del quinto della pensione.

L’INPS comunica l’attivazione di alcune novità per le verifiche volte a rinnovare i contratti di finanziamento con cessione fino a un quinto della pensione, grazie a una funzione automatica di controllo.

Prestiti INPS ai pensionati: i nuovi costi 2025 per la cessione del quinto 7 Gennaio 2025 Nell’ottica di automatizzare le attività di verifica per il rinnovo dei prestiti, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha implementato nella procedura telematica denominata “Quote Quinto” una funzionalità automatizzata di controllo, utile per bloccare i contratti di rinnovo in caso di stipula antecedente al decorso dei termini previsti dalla normativa.

Il rinnovo della cessione del quinto, infatti, prevede che le parti contraenti (pensionati cedenti e Banche/Società finanziarie cessionarie) debbano osservare precisi limiti temporali, evitando di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi:

almeno due anni dall’inizio della cessione stipulata per un quinquennio;

dall’inizio della cessione stipulata per un quinquennio; almeno quattro anni dall’inizio della cessione stipulata per un decennio.

Come precisa l’INPS, i contratti di rinegoziazione dei prestiti che superano i controlli automatici restano invariati, sia per quanto riguarda la decorrenza giuridica sia relativamente agli aspetti operativi e amministrativi del piano di ammortamento. I tassi di interesse dal 1° gennaio al 31 marzo 2025 sono i seguenti:

Importo in euro Tassi medi Tassi soglia usura Fino a 15.000 13,19 20,76 Oltre i 15.000 9,20 15,98

La cessione della quinta permette di ottenere liquidità dando in garanzia l’assegno pensionistico, con trattenuta di 1/5, mese per mese. Le nuove classi di importo per il piano di ammortamento sono le seguenti:

ETÀ PRESTITO FINO A 15.000 EURO OLTRE 15.000 EURO Fino a 59 anni 9,61 7,56 60 – 64 10,41 8,36 65 – 69 11,21 9,16 70 – 74 11,91 9,86 75 – 79 12,71 10,66 Oltre 79 anni 20,4875 15,5000

Per quanto riguarda i costi delle cessioni con contratto datato a partire dal 1° gennaio 2025 per banche e intermediari, segnaliamo invece:

2,39 euro (IVA esente) per banche e intermediari con Convenzione;

10,06 euro (IVA esente) senza Convenzione;

120,72 euro (IVA esente) c0me costo di gestione annuo per banche e intermediari senza Convenzione.

Tutti i dettagli nel Messaggio INPS n.85 del 10 gennaio 2025.