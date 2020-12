Immobiliare: consultazione online dei prezzi di vendita

Online il servizio gratuito che permette di conoscere i valori dichiarati negli atti di compravendita, anonimi ma geolocalizzati: ecco le istruzioni.

Calcolo valore catastale, categoria e rendita immobili 30 Settembre 2020 Dal 7 dicembre è attivo il servizio online gratuito che consente di visualizzare i prezzi di acquisto degli immobili indicati negli atti di compravendita immobiliare, dedotti dalla documentazione a corredo trasmessa nell’ambito dei diversi adempimenti del caso, in relazione ad unità immobiliari censiti negli archivi del Catasto fabbricati, per atti stipulati a partire dal 1° gennaio 2019.

Il servizio (Consultazione Valori Immobiliari Dichiarati) è disponibile per cittadini e per tutte le categorie di professionisti. Per accedere è necessario autenticarsi con credenziali Entratel/Fisconline, SPID o CNS. È possibile applicare filtri e raggio di ricerca. I dati forniti sono ovviamente anonimi e , a ulteriore tutela della privacy, non è possibile correlare le schede-atto ai punti di interesse delle corrispondenti unità immobiliari rappresentati sulla mappa offerta dal servizio.

La banca dati del servizio è costituita dall’incrocio di quattro archivi: Pubblicità immobiliare (data atto, identificativo catastale unità immobiliare, tipologia di diritto e quota trasferita); Catasto (dati censuari immobile, categoria e consistenza; archivio zone OMI (georiferimento dell’immobile); Note di registrazione (corrispettivo dichiarato negli atti di compravendita). Per ogni atto di compravendita individuato, il servizio rende disponibili i seguenti dati:

mese/anno di stipula dell’atto

tipologia dell’atto

numero immobili compravenduti nell’atto

corrispettivo risultante dal modello per l’adempimento unico di trascrizione, voltura catastale e registrazione dell’atto

comune, zona OMI, categoria e consistenza catastale di ogni unità censita nel Catasto fabbricati e presente nell’atto.

L’aggiornamento dei dati è mensile e si riferisce a unità urbane situate nel territorio nazionale, ad eccezione di quelle nei comuni delle province autonome di Trento (176 comuni) e Bolzano (116 comuni), del Veneto (4 comuni), della Lombardia (2 comuni) e del Friuli Venezia Giulia (43 comuni), dove vige il sistema dei libri fondiari (o sistema tavolare) per la pubblicità immobiliare.

Per accedere al servizio clicca qui.