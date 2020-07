Exiting from the crisis, manuale per la ripartenza

EXITING from the crisis, di Giovanni Bonini: un ebook di consigli pratici per affrontare il post Covid in uno scenario di ripartenza globale.

Dopo “COVID-19, 16 passi per uscire dalla crisi” pensato soprattutto per l’Italia (ma non solo), Giovanni Bonini presenta “EXITING from the crisis”, stavolta in ottica internazionale.

Una guida operativa che spiega, punto per punto, come uscire dalla crisi generata dalla pandemia di Coronavirus, garantendo la ripartenza dell’economia globale, non soltanto di quella italiana.

Le conclusioni contengono una Check List con 30 Action da implementare per togliersi dai guai. Non mancano grafici e semplici tabelle per richiamare l’attenzione e semplificare la lettura.

Dice Bonini: “Un libro deve parlare al cuore, non soltanto alla mente, visto che le competenze trasversali devono sempre accompagnare quelle tecniche. Quindi, ho lavorato a stretto contatto con il medesimo team di “COVID-19, 16 passi per uscire dalla crisi” (L’Onda è un marchio indipendente di Editoriale Delfino)”.

L’Uomo deve tornare protagonista, riprendere il controllo di una situazione sfuggitagli di mano, ma con ben altra responsabilità sociale e ambientale rispetto al tempo che fu, magari percorrendo la strada già tracciata dalle B Corp e dal sottostante modello di business”.

Per saperne di più, è possibile seguire gli omonimi gruppi pubblici su LinkedIn e Facebook, ai quali ci si può iscrivere per partecipare alla discussione.