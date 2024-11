Contributi INPS per autonomi: le scadenze di novembre per evitare sanzioni

Riforma sanzioni INPS e nuovo ravvedimento operoso per la regolarizzazione volontaria, maggiorazioni solo per inadempienti: ecco tutti gli importi.

INPS: avvisi di pagamento per Artigiani e Commercianti

Avvisi bonari per artigiani e commercianti in ritardo sui pagamenti INPS 2024: chi non si mette in regola, riceverà l’addebito esecutivo.