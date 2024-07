Anzianità contributiva dipendenti: nuovo servizio PRISMA INPS

Piattaforma PRISMA estesa ai lavoratori: servizio INPS per il calcolo dei contributi dovuti ai dipendenti in base alla loro posizione contributiva.

Dal 22 luglio 2024, sul sito INPS è disponibile la piattaforma “PRISMA” anche per i lavoratori e gli Istituti di Patronato, seguendo il percorso: “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Strumenti” > “Prospetto Informativo Sintetico Massimale”.

Pensata inizialmente per i datori di lavoro, è stata resa accessibile a più soggetti per fornire a una platea più ampia il prospetto informativo sintetico sull’anzianità contributiva dei dipendenti in base al quale si calcola il massimale per i versamenti dovuti in favore dei lavoratori.

A disposizione ci sono sia le informazioni sull’anzianità complessiva dei propri dipendenti iscritti a tutte gestioni pensionistiche obbligatorie sia quella individuale di ogni lavoratore.

PRISMA per il calcolo dei contributi INPS

Retribuzioni: calcolo contributi INPS 2024 26 Gennaio 2024 La piattaforma PRISMA permette di estrarre gli elementi informativi utili ad assolvere l’obbligo contributivo dei datori di lavoro. Il prospetto indica anche la presenza di una eventuale posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale, i periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa precedente al 1° gennaio 1996 e la presentazione della domanda e/o l’autorizzazione concessa per:

esercizio dell’opzione al contributivo,

riscatto/accredito figurativo dei contributi,

periodi riscattati o ricongiunti presso Casse professionali,

anzianità assicurativa in Casse professionali derivante da reintegro/ripristino.

Il prospetto, comunque, non ha valore certificativo della posizione contributiva dell’assicurato e, per motivi di privacy, la piattaforma è comunque riservata ai soggetti tenuti a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per i lavoratori (Uniemens).

Resta dunque fermo l’obbligo per il datore di lavoro di acquisire la documentazione dai propri dipendenti necessaria alla verifica di periodi utili lavorativi precedenti al 1° gennaio 1996 ed alla eventuale domanda di opzione al sistema contributivo.

Questo, perchè la legge 335/1995 prevede un preciso massimale contributivo e della base pensionabile(che per il 2024 è pari a 119.650 euro) nei confronti dei lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 o che che hanno esercitato l’opzione per il calcolo della pensione con sistema contributivo.

Chi puà utilizzare la piattaforma PRISMA

Prima di tutto, sono abilitati all’utilizzo della piattaforma PRISMA i datori di lavoro privati che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS – Gestione privata. Abilitati, anche i loro incaricati per la gestione dei flussi Uniemens.

Dal 22 luglio 2024, possono accedervi anche i Patronati e i lavoratori dipendenti interessati.

L’INPS può rilasciare il prospetto richiesto da un datore di lavoro anche per un lavoratore dipendente non più in forza.

In futuro, il servizio sarà reso disponibile anche alle pubbliche amministrazioni e agli enti con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica INPS.

Con la Messaggio n. 2650 del 19 luglio 2024 l’INPS ha fornito tutte le istruzioni a riguardo.