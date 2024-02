Pensione Artigiani e Commercianti: i contributi INPS per il 2024

Circolare INPS con gli importi 2024 della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti: nuove aliquote, minimali e massimali rivalutati all'inflazione.

Le aliquote contributive INPS dovute da artigiani e commercianti per il 2024 sono pari al 24% per titolari e collaboratori (coadiuvanti e coadiutori) oltre i 21 anni e salgono al 23,70% per i collaboratori under 21 anni (riduzione del 50% per gli over 65 anni e già pensionati INPS), mentre sono rivalutati i massimali e i minimali per il calcolo dei versamenti.

Con Circolare 33/2024, l’Istituto di Previdenza incamera gli aggiornamenti all’inflazione e gli scatti previsti annualmente per chi non ha ancora raggiunto la misura del 24%. Vediamo tutto.

Minimali e massimali 2024 per Artigiani e Commercianti

La rivalutazione ISTAT dell’5,4% comporta che per il 2024 il minimale annuo da considerare per il calcolo del contributo IVS sia pari a 18.415 euro, mentre il massimale si porta a 91.680 euro per chi aveva già anzianità contributiva prima del 1996, salendo a 119.650 euro per i contributivi puri.

I contributi si calcolano nel seguente modo:

il minimo si ottiene applicando l’aliquota ai minimali, poi si continua ad applicare la stessa aliquota sulla quota eccedente il minimale e fino a un reddito di 55mila 008 euro; sopra questa cifra e fino ai massimali, l’aliquota sale di un punto percentuale.

NB: ci sono alcune categorie di iscritti, per esempio gli affittacamere, che non sono tenuti a rispettare il minimale di reddito.

Variazione aliquote contributive

In base al dl 201/2011, articolo 24, comma 22, con effetto dal primo gennaio 2012, le aliquote contributive della gestione INPS per Artigiani e Commercianti sono incrementate di 1,3 punti percentuali e, successivamente, di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.

Tabella aliquote 2024

L’aliquota ordinaria è già al 24%, mentre per i collaboratori di età inferiore a 21 anni si porta quest’anno al 23,70% (e continuerà a salire di 0,45 punti percentuali ogni anno, sino al raggiungimento della soglia del 24%). Infine, bisogna applicare la quota aggiuntiva dello 0,48%.

NB: La riduzione contributiva al 23,70% (artigiani) e 24,18% (commercianti) è applicabile fino alla fine del mese in cui si compiono i 21 anni.

Minimali e massimali contributivi

Applicandole ai minimali di reddito (18.415 euro), ecco come diventano i contributi minimi dovuti alle rispettive gestioni INPS nel 2024:

Per periodi inferiori all’anno solare, il contributo minimo è rapportato a mese ed è il seguente:

Sul reddito eccedente il minimale e fino a 55.008 euro si applicano le aliquote sopra esposte, sopra questa soglia l’aliquota ordinaria sale al 25% e quelle per gli under 21 si porta al 24,18%. In tutti i casi bisogna poi aggiungere lo 0,48%.

La tabella riepilogativa:

Contributo massimo per IVS

Scadenze di versamento

I contributi si pagano alle seguenti scadenze:

le quattro rate sul minimale di reddito entro il 16 maggio, 20 2024 e 18 novembre 2024 e poi 17 febbraio 2025:

la parte eccedente, entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi (saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024).

Tutti i dettagli nella Circolare INPS.