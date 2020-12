Social Media per aziende: i vantaggi per il business

Vediamo assieme perché essere presenti sui Social Media e come utilizzarli al meglio nella strategia di marketing aziendale, anche nelle PMI.

La pandemia da Coronavirus ha inevitabilmente dato un'accelerata al progresso e spinto un gran numero di aziende e professionisti ad aprire account sui principali Social Media per tentare di mantenere un rapporto diretto e costante con i propri clienti e utenti, incrementare la propria visibilità senza particolari investimenti e sperimentare nuove strategie commerciali e di marketing.

Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, WhatApp sono tra le piattaforme che registrano il più alto numero di utenti. Ecco alcuni dati.

35 milioni di italiani usano i Social Media

+ 4 Milioni nel 2020

in Italia il 31% li usa per scopi lavorativi

38,8 milioni gli italiani su Facebook

21,2 Milioni su LinkedIn

Il tempo medio giornaliero speso su questi canali è di circa 2 ore.

Social: i vantaggi per le aziende

Alla luce di questi dati è evidente il perché le aziende dovrebbero utilizzare i Social Media, che si rivelano uno strumento particolarmente utile per farsi trovare, creare engagement, individuate contatti in target ed acquisire nuovi clienti, giusto per elencare i principali vantaggi.

Ecco di seguito qualche esempio pratico dei benefici che si possono ottenere.

Visibilità

Sono oltre 35 milioni gli italiani che hanno un account attivo sulle maggiori piattaforme social. Essere presenti sui Social significa avere visibilità, farsi conoscere da un ampio bacino di utenti, avere maggiori opportunità di incrementare il proprio business, emergere dalla concorrenza.

Posizionamento del sito

Un post interessante, con una call to action (chiamata all’azione) che rimanda al sito internet aziendale è sicuramente un ottimo strumento per aumentare le visite al sito.

Relazione utente / Customer care

I Social Media possono aiutare le aziende a costruire e/o a rafforzare le relazioni con gli utenti. Le aziende possono ottenere feedback immediati sui propri prodotti/servizi e, di conseguenza, possono migliorare e orientare le loro strategie aziendali. La rapidità dei tempi di risposta fa sentire l’utente partecipe e coinvolto e anche questo rende i Social un ottimo strumento per un servizio assistenza clienti efficace.

Decisioni di acquisto

I Social Media sono veri e propri “influencer” delle decisioni d’acquisto degli utenti. Conoscere l’azienda, avere subito informazioni su prodotti/servizi erogati ma soprattutto poter leggere i commenti delle altre persone consente al potenziale cliente di conoscere meglio l’azienda, scegliere quale offerta è quella che fa per lui e anche di orientarsi più agevolmente tra i diversi competitor.

Business

Essere sui Social Media con una presenza costante e professionale permette all’azienda di entrare in contatto ogni giorno con migliaia di potenziali clienti. Le informazioni degli utenti sono preziosissime per individuare il target adatto e per predisporre strategie mirate. Grazie a campagne e funnel marketing ben studiati l’azienda può acquisire contatti in target e aumentare le vendite.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera