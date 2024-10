Rilanciare i social aziendali dopo l’estate: come aggiornare la strategia

Dopo il calo delle interazioni durante le vacanze estive, come riacquisire visibilità online? Ecco le strategie più efficaci per far ripartire i social aziendali.

I mesi di settembre e ottobre possono essere frustranti per le PMI e i professionisti che desiderano mantenere alta la propria visibilità online. Dopo un periodo di ferie abbastanza lungo come quello estivo, è frequente osservare un calo nelle visite al blog aziendale e una riduzione delle interazioni sui Social Media.

Durante l’estate, infatti, i potenziali clienti tendono a distanziarsi dalle attività lavorative e, al loro rientro, sono spesso assorbiti dalla ripresa delle normali attività lavorative e degli impegni quotidiani. Questo rende fondamentale ripensare alle strategie di comunicazione da adottare per riconquistare visibilità.

In quest’ottica, settembre e ottobre non sono solo un momento di ripartenza, ma anche un’opportunità per ottimizzare la presenza digitale e intercettare nuovamente l’attenzione del pubblico.

Vediamo come sfruttare al meglio questi mesi per rilanciare la propria strategia sui Social Media.

I contenuti perfetti per rilanciare i canali social aziendali

Rilanciare i profili social aziendali alla fine dell’estate significa innanzitutto curare al meglio i propri contenuti. I post perfetti per ridare nuova vita ai profili sui Social Media sono quelli che ispirano o che aiutano a risolvere problemi tipici del pubblico target.

Nei mesi di settembre e ottobre, sono molto apprezzati i contenuti che affrontano tematiche come il ritorno al lavoro dopo le vacanze o quelli che hanno a che fare con la pianificazione ed il raggiungimento degli obiettivi.

Oltre a curare la parte testuale, ci si dovrà occupare anche della parte visiva. Ogni post andrà accompagnato, come sempre, da una grafica o un video attraenti e in grado di rendere maggiormente fruibile l’argomento.

In questo periodo, anche le news di settore vanno alla grande. Pubblicare aggiornamenti in tempo reale, accompagnati dagli hashtag giusti, consentirà di riacquisire visibilità in breve tempo.

Promozioni e contenuti interattivi

Molte aziende, ma anche vari professionisti, nel periodo a cavallo tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno dedicano ai propri seguaci degli sconti e delle promozioni specifiche.

Questo perché, per rilanciare i profili social aziendali dopo la pausa estiva, anche una promozione appositamente studiata può essere d’aiuto. I pacchetti esclusivi per i followers, oltre a generare nuove vendite (e, di conseguenza, nuovi ricavi) sono anche un ottimo metodo per ottenere like, interazioni e condivisioni. In questo modo, anche la visibilità sui Social Media aumenterà.

Da non dimenticare, inoltre, la condivisione di contenuti interattivi. Molti brand utilizzano i sondaggi come prezioso strumento per orientare le successive pubblicazioni.

I contenuti interattivi, inoltre, hanno un enorme vantaggio: il pubblico si sente chiamato in causa. Sente, cioè, che la sua opinione conta per l’azienda o per il professionista. Il che accrescerà la fiducia che i seguaci nutrono nei confronti del brand.

Un ultimo, ma fondamentale aspetto da non trascurare nel rilancio di un profilo social aziendale dopo l’estate riguarda le interazioni. Spesso ci si concentra esclusivamente sul ricevere engagement, ma è altrettanto importante che il brand partecipi attivamente alle conversazioni di settore che avvengono online.

Innanzitutto, è d’obbligo rispondere ai commenti lasciati dai follower sui post aziendali, per mostrare attenzione e cura nei confronti della propria community. Nel caso in cui, durante le ferie, qualche commento sia sfuggito, è importante recuperare e rispondere anche successivamente, dimostrando che l’azienda è sempre attenta e presente, anche a distanza di tempo.

Inoltre, interagire con i contenuti di altre aziende che operano in settori complementari, commentando o lasciando dei like, può rafforzare la visibilità online e posizionare il brand come parte attiva all’interno del proprio settore professionale.

Queste interazioni sono in grado di migliorare l’immagine dell’azienda o del professionista. Al contempo, rappresentano anche un’opportunità per instaurare collaborazioni, in modo da ampliare le opportunità di business.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera