Studi professionali, come curare la comunicazione in maniera efficace

Anche gli studi professionali devono curare la comunicazione: scopri come e perché investire su questo aspetto del marketing può fare la differenza.

Quando si parla di marketing e comunicazione, spesso si tende a pensare che questi aspetti vadano curati solamente se si gestisce un’azienda che vende prodotti. Eppure, anche gli studi professionali non dovrebbero sottovalutare l’aspetto comunicativo.

In un mercato ricco di competitor e oggi quasi totalmente improntato sul digitale, la comunicazione diventa fondamentale per poter potenziare la propria presenza sul mercato e per garantirsi un posto all’interno della competizione tra professionisti.

Chi, in passato, ha deciso di investire in strategie pubblicitarie e di comunicazione, ha già ottenuto una significativa crescita rispetto a chi, al contrario, ha deciso di non darsi questa possibilità.

I dati infatti parlano chiaro: quando uno studio professionale sceglie di destinare parte del proprio budget pubblicitario a una comunicazione efficace, riesce a registrare una crescita maggiore.

Che si tratti di uno studio legale, di consulenza o contabilità, poco cambia. La capacità di interagire con i clienti in modo chiaro e professionale può fare la differenza tra uno studio di successo e un’attività destinata a non crescere.

Comunicazione e studi professionali: un binomio indissolubile

Anche se la pandemia di Covid-19 sembra ormai un ricordo lontano, gli eventi di qualche anno fa hanno portato a dei cambiamenti radicali.

Il mercato, sia per le aziende che per gli studi professionali, è profondamente cambiato. Chi, un tempo, poteva contare sul semplice passa-parola per trovare nuovi clienti, ad oggi ha dovuto reinventare il proprio modo di fare comunicazione.

Strumenti digitali come i social, ma anche il sito web professionale, sono diventati fondamentali per trovare nuovi potenziali clienti. Questi strumenti, però, vanno gestiti adeguatamente.

Creare profili e pubblicare post sul blog non è sufficiente: per guadagnarsi la fiducia dei clienti, il professionista dovrà adottare una comunicazione consona e adeguata.

Strategie comunicative e pubblicità: i vantaggi

Purtroppo, molti studi professionali si lasciano scoraggiare dalla mancanza di competenze adatte: e in effetti è vero che la comunicazione ed il marketing non si possono improvvisare.

Curare adeguatamente la comunicazione ed implementare le giuste strategie pubblicitarie significa investire tempo e denaro.

Tuttavia, il vantaggio dell’applicazione di una strategia di comunicazione è indubbio. E anzi, in un mondo sempre più caratterizzato da comunicazioni online, la mancanza di una strategia comunicativa di lungo termine condurrà ad una conseguente impossibilità di crescita.

Al contrario, curare la propria comunicazione, avvalendosi degli strumenti digitali più adatti, significa garantirsi una crescita futura e costante.

Questo perché la comunicazione, non solo quando si parla di studi professionali ma, in generale, per ogni business, non è solo uno strumento per informare, ma è anche un modo per costruire e mantenere relazioni di fiducia con i clienti.

Le basi di una comunicazione efficace

Comunicare in maniera efficace significa innanzitutto conoscere il proprio pubblico. Gli studi professionali che intendono investire in comunicazione, quindi, devono inizialmente analizzare il target al quale si rivolgono, individuando i problemi caratteristici che affliggono il proprio pubblico.

Solo dopo averne compreso le necessità sarà possibile rivolgersi al target in maniera efficace.

Così come il target, anche gli obiettivi della comunicazione sono da definire in via preliminare. Questo perché una comunicazione destinata all’aumento della visibilità è profondamente differente rispetto a quella da usare quando si vuole fidelizzare la clientela.

La strategia comunicativa, infine, può essere efficace solamente se si utilizzano i canali giusti.

Se si cerca un rapporto informale e costante con il target, i social media sono lo strumento adatto. Per mostrare le proprie competenze, invece, blog e sito web dello studio, aggiornati con contenuti di valore, si rivelano dei preziosi alleati. Infine, per informare su novità imminenti o per mantenere il contatto coi clienti, si possono utilizzare email e newsletter come strumento comunicativo.

Per una comunicazione efficace, comunque, è consigliabile l’utilizzo combinato di tutti questi strumenti da parte degli studi professionali.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera