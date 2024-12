Triboo Assistant rivoluziona il Customer Care con AI multilingue

Problemi app di Intesa Sanpaolo: disservizi e disagi per gli utenti oggi 2 dicembre 2024, timori per il mancato accesso all’accredito stipendio e pensione.

Black Friday Week al via: offerte e store del Made in Italy

Black Friday: al via la settimana degli sconti su Amazon e non solo, a Milano anche un popup store per le PMI del Made in Italy.