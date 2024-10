Come creare contenuti coinvolgenti in grado di attirare l’attenzione del pubblico target e aumentare la visibilità? Scopriamolo in questa guida dedicata.

Sebbene i Social Media rappresentino un’opportunità per aumentare la propria visibilità, non sempre PMI e professionisti riescono a emergere in questo ambiente virtuale altamente competitivo. La ragione è semplice: oggi tutti possiedono almeno un account sui principali social network, il che significa che anche i competitor sono presenti in massa.

Questo “sovraffollamento virtuale” ha portato a una diminuzione della visibilità organica di post e profili. Di conseguenza, per ottenere visibilità, è ora indispensabile partire da un piano di social media marketing ben strutturato.

Un piano che includa non solo post sponsorizzati per raggiungere un pubblico più ampio, ma anche contenuti coinvolgenti.

In molti, purtroppo, sono ancora convinti che sia sufficiente pubblicare con costanza per farsi notare sui social, ma la realtà è ben diversa. Per distinguersi su queste piattaforme, è necessario creare e condividere contenuti che siano non solo interessanti, ma anche capaci di coinvolgere attivamente i follower. Cerchiamo quindi di capire insieme come progettare post in grado di catturare l’attenzione del pubblico.

Contenuti coinvolgenti: i primi accorgimenti

Per creare contenuti coinvolgenti e in grado di catturare l’attenzione del pubblico, è innanzitutto fondamentale conoscere a fondo le piattaforme social su cui verranno condivisi i post.

Allo stesso tempo, è importante rimanere aggiornati sugli ultimi trend del Social Media Marketing. In generale, non è consigliabile limitarsi a condividere una semplice immagine accompagnata da una didascalia: i contenuti video sono da preferire, in quanto rappresentano il formato più coinvolgente.

Inoltre, le didascalie devono sempre essere arricchite con hashtag pertinenti, che funzionano come delle vere e proprie parole chiave, e sono dunque in grado di aumentare la visibilità del post.

Se il target di riferimento è giovane, o se si utilizza un tone of voice informale, è possibile arricchire il contenuto con delle emoji. Questi elementi, spesso sottovalutati, rendono il post più leggero, ma anche più attraente e divertente.

L’impatto dei contenuti in tempo reale su visibilità ed engagement

Un aspetto fondamentale nella creazione di contenuti coinvolgenti per i social aziendali è la capacità di sfruttare eventi e tendenze in tempo reale.

Quando nel proprio settore si verificano avvenimenti rilevanti, è importante cogliere l’opportunità per creare contenuti che li affrontino in modo tempestivo e, soprattutto, accattivante e originale.

Questo tipo di contenuto può aumentare l’engagement e la visibilità. Tuttavia, per rendere davvero efficaci i post basati su eventi attuali, è indispensabile conoscere a fondo il pubblico di riferimento.

Solo con una comprensione dettagliata dei suoi interessi e delle sue esigenze si potranno individuare le tematiche più pertinenti, capaci di stimolare interazioni come commenti, like e condivisioni.

Come creare un post che cattura l’attenzione

Per concludere, ecco qualche consiglio pratico per la creazione di contenuti coinvolgenti step-by-step.

La progettazione di un nuovo contenuto dovrebbe partire dall’analisi approfondita del pubblico target: per realizzare post social realmente attraenti, è necessario, cioè, sapere esattamente a chi ci si sta rivolgendo. Solo in questo modo sarà possibile selezionare temi pertinenti e creare post che trattino argomenti di reale interesse per il proprio target.

Inoltre, conoscere il proprio pubblico è fondamentale per scegliere il giusto tone of voice, ossia quello più adatto a instaurare una comunicazione online efficace.

Attenzione, poi, anche alla didascalia del post, che deve essere incisiva, chiara e breve. Il testo dovrebbe includere anche le cosiddette Power Words, parole ad alto impatto emotivo capaci di suscitare emozioni e di catturare immediatamente l’interesse del lettore.Infine, è importante ricordare che ogni post efficace dovrebbe concludersi con una CTA (acronimo di Call To Action), ovvero un invito all’azione specifico, mirato a spingere il pubblico a compiere l’azione desiderata dal brand.

Inserire una CTA specifica e diretta può fare la differenza e aumentare conversioni e interazioni.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera