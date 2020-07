Facebook sostiene la ripresa delle PMI

Facebook Italia lancia #piccolegrandimprese, piano in più fasi per sostenere la ripresa economica delle PMI italiane attraverso il digitale.

Facebook Italia annuncia il nuovo piano per contribuire alla ripresa economica delle PMI italiane: il progetto #piccolegrandimprese che prevede diverse attività e iniziative per agevolare la ripartenza delle piccole e medie imprese italiane (soprattutto attive nei comparti del commercio, export, turismo e cultura), duramente colpite dalla crisi generata della pandemia.

Al fianco di Facebook scendono in campo diversi partner, tra cui Giovani Imprenditori di Confcommercio, Shopify e Talent Garden.

L’emergenza Covid ha avuto un pesante impatto sulle PMI, tanto che secondo l’indagine “Future of Business” promossa da Facebook, World Bank e OCSE su un campione di imprese attive su Facebook, il 16% ha dichiarato di aver chiuso a causa del Coronavirus, mentre il 76% ha subito un calo delle vendite rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il 31%, invece, ha ridotto il numero di dipendenti.

Allo stesso tempo, la ricerca mette in evidenza come per il 37% delle PMI il 25% delle vendite degli ultimi mesi sia stato realizzato in modalità digitale.

Il progetto si basa su alcune linee guida che mettono al centro proprio il digitale:

“piccolegrandimprese” per scoprire e seguire le iniziative lanciate da Facebook a sostegno della ripresa economica delle PMI in Italia. Sono previsti Webinar e materiali di formazione gratuiti sui diversi strumenti digitali, uno strumento di diagnosi digitale gratuito per valutare il proprio grado di digitalizzazione e ottenere un piano d’azione digitale personalizzato e concreto, il lancio di una serie di giornate di formazione “Business Open Days” per interagire in diretta con esperti di Facebook e di digitale; una campagna Instagram, in collaborazione con We Are Social, per incentivare utenti e digital creator di tutta Italia a promuovere le piccole attività locali.