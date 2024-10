Telemarketing: le nuove regole e le fasce orarie permesse

Codice di Condotta contro il Telemarketing selvaggio: stop alle telefonate di sera e domenica, niente numeri anonimi, sanzioni ai call-center illegali.

E’ in vigore da sabato 28 settembre il nuovo Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling” messo a punto dal Garante per la protezione dei dati personali insieme ad associazioni di committenti, call-center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori.

L’obiettivo è quello di regolamentare meglio il settore, istituendo nuovi vincoli che tutelino gli utenti attraverso ulteriori obblighi in capo alle società di telemarketing ed agli operatori di TLC.

Numeri in chiaro e orari limitati

Approvato il 7 marzo scorso, il Codice di Condotta in ambito Telemarketing è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2024, dove è possibile leggerne il testo integrale.

Per prima cosa, prevede che le telefonate promozionali non possano più essere effettuate da numeri anonimi o non identificabili: l’utente deve essere in grado di verificare da dove proviene la chiamata. Per quanto riguarda gli orari, sono consentite esclusivamente:

dalle 9 alle 20 nei giorni feriali,

dalle 10 alle 19 il sabato e nei prefestivi.

Infine, stop definitivo al telemarketing telefonico la domenica e nei giorni festivi.

Regole sul trattamenti dei dati

L’utente va adeguatamente informato sulla gestione dei dati personali, fornendo le informazioni sul trattamento e sulle modalità di esercizio dei diritti.

Come ha sottolineato il responsabile privacy del Codacons, Gianluca Di Ascenzo, il nuovo Codice di Condotta prevede precise responsabilità in capo a società di luce, gas e telefonia che si affidano ai call-center illegali, nonché sanzioni per gli operatori che non rispetteranno la privacy degli utenti.

Il contratto con l’affidatario del servizio deve prevedere un meccanismo sanzionatorio, con penali e mancata corresponsione o annullamento della provvigione.