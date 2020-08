Micro community social per fare brand

Come agganciare gli utenti facendo affidamento sulle micro-comunità all'interno dei social network, ben profilate e propense all'interazione con il brand.

Lo sviluppo del social media marketing presuppone lo studio delle diverse possibilità date dal mezzo. Oltre ai canali ufficiali, quali social ads o pubblicazioni di post cadenzati, ci sono elementi altrettanto importanti, come le micro community.

Si tratta di soluzioni che garantiscono la presenza sui diversi social e permettono quindi di allargare i propri orizzonti in ogni campo.

Se utilizzate nel modo giusto, infatti, le micro community permettono di stimolare nuove conversazioni che creino interesse e siano utili per l’audience di riferimento. La cosa importante è identificare un interesse o un bisogno che unisca le persone.

Per Twitter invece si può puntare alle Twitter Chat, discussioni pubbliche in cui gli utenti si ritrovano in una data ed un orario prestabiliti, utilizzando lo stesso hashtag. Si tratta di un canale preferenziale per incoraggiare i follower ad un dialogo aperto. Per tenere una Twitter Chat bisogna avere le idee chiare e puntare ad un argomento su cui si sa molto, per non far morire la Chat dopo poco tempo. Interagire su Twitter non è facilissimo però: bisogna evitare contenuti promozionali e mettersi allo stesso livello degli altri partecipanti.

Per quanto riguarda Facebook, come tutti sanno oltre alla pagina ufficiale si possono creare gruppi su un argomento preciso. Grazie a questa micro community è possibile coinvolgere gli utenti in maniera capillare e diretta, grazie ad un’interazione profonda.

Infine Instagram permette di utilizzare gli hashtag al meglio, permettendo di inserire foto e video dei prodotti, ma non solo, la carta vincente è trovare un argomenti che mirino a far sentire gli altri parte di un gruppo, invitandoli a condividere immagini dello stesso tipo. L’hashtag lanciato non deve essere strettamente legato al brand, ma avere uno sguardo più ampio, che coinvolga gli utenti. È necessario trovarne uno che incarni i valori del brand ma che piaccia agli utenti, che avranno così voglia di condividerli.