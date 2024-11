Stretta Agcom contro le truffe telefoniche

Whistleblowing, obbligo 2024 di piattaforme di denuncia per i lavoratori presso aziende pubbliche e private: cosa segnalare e con quali tutele.

Entro il 17 dicembre le PMI devono conformarsi ai nuovi obblighi sul whistleblowing per le denunce anonime dei dipendenti: nuovi adempimenti e sanzioni.

Contenuti coinvolgenti: come crearli e aumentare la visibilità sui Social Media

Come creare contenuti coinvolgenti in grado di attirare l’attenzione del pubblico target e aumentare la visibilità? Scopriamolo in questa guida dedicata.