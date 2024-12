Festività natalizie e comunicazione online: le strategie più efficaci

Come modificare la propria comunicazione online in vista delle festività natalizie? Ecco i consigli per massimizzare i profitti e aumentare le opportunità di business.

Durante il periodo che precede le festività legate al Natale e al Capodanno, molti grandi brand attuano delle modifiche alle proprie strategie comunicative e al piano marketing online. Infatti, questo periodo dell’anno molto particolare, se adeguatamente sfruttato, può permettere di registrare un aumento al fatturato. Utenti e consumatori, durante le festività natalizie, sono propensi ad effettuare acquisti: è quindi il periodo giusto per proporre loro opportunità, prodotti e servizi.

Anche se, negli ultimi anni, la spesa media legata a queste festività si è ridotta, infatti, si tratta comunque di un periodo dell’anno in cui l’utenza è disposta ad acquistare, sia per il desiderio di fare regali che per approfittare di eventuali offerte speciali.

Ma come reggere il confronto con competitor e grandi aziende? Ecco le migliori strategie per modificare la comunicazione online durante le festività natalizie, per trasformare questo periodo in opportunità di business.

Comunicazione specifica per i consumatori a Natale

Il periodo delle festività natalizie, come anticipato, è perfetto per aumentare le vendite di prodotti e servizi: durante l’ultima parte dell’anno, lo shopping online e offline aumenta.

Il comportamento d’acquisto degli utenti cambia, in quanto cresce il desiderio di fare regali e, al contempo, di trovare offerte vantaggiose.

Negli ultimi anni, le tendenze sono cambiate: spesso e volentieri i consumatori anticipano gli acquisti al periodo del Black Friday e del Cyber Monday nel tentativo di risparmiare.

Eppure, non mancano coloro che aspettano le offerte di Natale per fare i propri acquisti.

Le aziende devono quindi adattare la loro comunicazione online per rispondere alle esigenze di questo periodo. Non a caso, i grandi brand sfruttano il periodo per creare contenuti mirati che stimolino l’interesse e, soprattutto, che creino l’urgenza di acquistare.

Come impostare la comunicazione online nelle festività natalizie

Ma come si traduce tutto questo, in pratica? E come modificare la propria comunicazione online per approfittare delle festività natalizie?

I Social Media giocano un ruolo fondamentale nell’implementazione di una strategia pubblicitaria festiva. Possiamo considerare i profili aziendali come delle vere e proprie vetrine virtuali, da addobbare con grafiche e immagini a tema.

I clienti, potenziali e reali, saranno sicuramente attratti da elementi grafici, come un logo addobbato o una immagine di copertina natalizia.

Queste modifiche alla grafica possono essere applicate non solo ai profili social, ma anche al sito web aziendale.

Oltre agli elementi grafici, post sui social e articoli sul blog aziendale dovranno essere in linea con il clima di festa. Prendendo spunto dalle grandi aziende, è possibile sfruttare uno storytelling in grado di emozionare gli utenti.

Ognuna di queste implementazioni, ovviamente, andrà adeguatamente studiata.

Per una comunicazione efficace, infatti, è fondamentale pianificare i contenuti in anticipo. La creazione di un calendario editoriale per il periodo festivo permette di essere preparati, senza correre il rischio di improvvisare.

Come creare promozioni a tema natalizio

Da non sottovalutare, infine, le promozioni a tema: si tratta di uno degli elementi essenziali di una corretta strategia di comunicazione durante le festività natalizie.

Innanzitutto, il periodo di fine anno è perfetto per il lancio di prodotti stagionali: molti brand attendono il Natale per lanciare offerte a tempo o prodotti in edizione limitata.

La comunicazione online ne trarrà beneficio: un’iniziativa del genere, se correttamente gestita lato social, accrescerà l’engagement sui social, aumentando la visibilità e le opportunità di business.

Tuttavia, non è necessario pensare a operazioni di marketing molto complesse: anche una semplice promozione o un piccolo omaggio per i clienti funzionano benissimo.

È infatti risaputo che garantire sconti, offerte speciali o piccoli omaggi in caso di acquisto può fare la differenza. Le promozioni e i piccoli regali, infatti, spesso incentivano i consumatori a concludere l’acquisto.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera