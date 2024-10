Digital China Week 8-10 Ottobre con East Media, Triboo e SACE

Digital China Week 2024, dall'8 al 10 Ottobre, i segreti del business e social commerce con gli esperti di East Media, Triboo e SACE: iscrizione gratuita.

Torna la Digital China Week: dall’8 al 10 ottobre 2024 si svolge l’atteso evento formativo rivolto ad aziende ed esperti del settore per fornire loro inediti trend di mercato e consigli pratici per fare business in Cina nel modo più efficace possibile.

L’evento prevede una diretta streaming l’8 ottobre dalla Terrazza del Made in Italy di SACE a Milano, per poi proseguire il 9 e 10 ottobre in modalità webinar.

Nel ricchissimo programma, spiccano tematiche chiave che non possono essere trascurate da chi vuole penetrare con successo il mercato cinese: live-streaming e social-commerce, piattaforme strategiche come Douyin e Xiaohongshu, nuovo boom dell'e-commerce e relativi numeri e tendenze, canali digitali e tecniche di ingresso e posizionamento per promuovere brand e vendere prodotti online.

La Digital China Week vede quest’anno la preziosa collaborazione di East Media (agenzia specializzata in digital marketing ed e-commerce per i mercati asiatici), Triboo (Digital Transformation Factory italiana) e SACE Education (hub formativo gratuito del Gruppo assicurativo-finanziario).

Motivo in più per non perdere la tre giorni, supportata anche da ICCF (Italy China Council Foundation) l’organizzazione che affianca istituzioni e imprese nella promozione di scambi italo-cinesi.

L’iscrizione alla Digital China Week è gratuita, dalla pagina ufficiale dell’evento: digitalchinaweek.it