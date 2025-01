Mediazione e negoziazione: nuove regole dal 25 gennaio

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i nuovi codici tributo per il pagamento delle imposte di successione 2025, calcolate e versate in autoliquidazione.

Il Ministero dell’Economia ha aggiornato le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni per il 2025 in base al nuovo tasso.

Milleproroghe: tutte le novità per il mondo del lavoro

Milleproroghe: tutte le nuove scadenze in ambito lavoro, in particolare per contratti a termine, assunzioni nella PA e accesso al cinque per mille.