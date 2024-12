Registrazione disegni industriali: procedura standard internazionale

Dal 12 novembre 2024, le micro, piccole e medie imprese possono richiedere contributi a fondo perduto per valorizzare disegni e modelli industriali.

Incentivi alle PMI per Brevetti e Marchi+: domande dal 29 ottobre

Le PMI possono fare domanda dal 29 ottobre 2024 per gli incentivi del Ministero Imprese e Made in Italy per valorizzare brevetti, disegni e marchi.