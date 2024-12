Lavoro dipendente e welfare: novità per fringe benefit, deduzioni e rimborsi

Deducibilità dei contributi sanitari, calcolo fringe benefit e spese di trasferta: guida alle nuove misure per il lavoro dipendente nel Decreto IRPEF/IRES.

Cambiano le condizioni per la deduzione dei versamenti ai fondi sanitari e il metodo di calcolo per il valore dei fringe benefit, mentre si introducono semplificazioni per quanto concerne le spese di trasferta: sono le novità che riguardano il lavodo dipendente contenute nel Decreto Legislativo IRPEF/IRES in attuazione di misure di Riforma Fiscale, approvato in via definitiva il 3 dicembre.

Il provvedimento modifica la tassazione del reddito da lavoro autonomo d’impresa, di quello agrario e da lavoro dipendente. Vediamo con precisione questi ultimi aspetti.

Deduzione sanità integrativa e non autosufficienza

Viene introdotto un nuovo requisito per questi fondi, che devono essere «iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del ministro della Salute del 31 marzo 2008» e operare «secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti». Di contro, si abolisce l’obbligo di erogare prestazioni in ambiti di intervento stabiliti con decreto ministeriale. Dunque:

fino ad oggi si potevano dedurre solo i contributi versati dal lavoratore o dal datore di lavoro a fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale e che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della Salute;

con la riforma la deducibilità riguarda i versamenti a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi, o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi.

La deducibilità delle spese per prestazioni o assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza è inoltre estesa a quelle sostenute per i familiari a carico del dipendente.

Fringe benefit e spese di trasferta

Guida ai fringe benefit nelle PMI: significato, tipologie e vantaggi fiscali 6 Novembre 2024 I fringe benefit in via ordinaria sono esentasse fino a 258,23 euro. La Manovra 2025 alza la no tax area a mille euro per la generalità dei dipendenti e a 2mila euro per i lavoratori con figli. Ora il decreto introduce questa novità per calcolarne il valore.

Con il Dlgs IRPEF/IRES cambiano i criteri per determinarne il valore di questi beni o servizi che il datore di lavoro può rendere disponibili ai dipendenti, esentasse fino a determinate soglie.

Quello da prendere a riferimento come base di calcolo non è più il prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni al grossista ma quello mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

Infine, il decreto di riforma IRPEF contiene una altra novità sulla tassazione delle spese di viaggio e trasferta. Per escludere dalla formazione del reddito i rimborsi per il trasporto nell’ambito del territorio comunale non è più necessario che queste siano comprovate dal vettore: basta che siano comprovate e documentate.