Fondo sanitario per Metalmeccanici: guida a Metasalute

Cos'è e come funziona il Fondo Metasalute per i dipendenti del settore metalmeccanico con le coperture dei Piani Sanitari nel CCNL Metalmeccanici che prenderanno il via dal 2024.

I lavoratori dell’industria metalmeccanica (CCNL Metalmeccanici) hanno a disposizione il Fondo Metasalute per accedere a prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. Anche i metalmeccanici in pensione possono aderire, in maniera autonoma e volontaria, a una polizza per l’assistenza sanitaria integrativa, grazie all’offerta sottoscritta da Metasalute con Generali Italia.

Vediamo in dettaglio come funziona il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per metalmeccanici, ovvero per i lavoratori dell’Industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti e per i lavoratori del comparto orafo e argentiero.

Fondo Metasalute Metalmeccanici: cosa è

Metasalute è un fondo che fornisce prestazioni sanitarie ai lavoratori aderenti, grazie anche al contributo di avvio delle imprese e alla gestione attenta dei costi. Il fondo non ha scopo di lucro e offre prestazioni di qualità a fronte di una contribuzione contenuta.

A partire dal 1° ottobre 2017, l’iscrizione a Metasalute è diventata obbligatoria per tutti i lavoratori che hanno superato il periodo di prova, con il costo interamente a carico delle aziende. Questo è valido per le seguenti forme contrattuali:

tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time e a domicilio;

apprendistato;

tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall’iscrizione.

Il Fondo Metasalute offre ai suoi iscritti (lavoratori dipendenti e familiari) l’accesso ai servizi sanitari attraverso due regimi:

l’Assistenza Sanitaria Diretta, con copertura diretta dei costi delle prestazioni sanitarie;

l’Assistenza Sanitaria Indiretta, che prevede il rimborso dei costi sostenuti dal paziente per le prestazioni sanitarie.

Il nuovo regolamento del Fondo Metasalute, applicativo dell’art. 16 del CCNL Metalmeccanici, è entrato in vigore da ottobre 2023. Esso prevede come ulteriori destinatari delle prestazioni del Fondo anche i familiari, come di seguito specificato

Nucleo familiare a carico:

Figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se a carico.

Coniuge del lavoratore e i figli tra il 21° e il 26° anno di età possono essere considerati a carico se il loro reddito non supera determinate soglie: reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non

superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni.

superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni. Figli con disabilità possono essere considerati a carico anche oltre il 26° anno se i precedenti requisiti reddituali sono soddisfatti.

Nucleo familiare non a carico:

Coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016).

Figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati).

Conviventi di fatto, intese come due persone maggiorenni legate da una relazione affettiva stabile, senza vincoli di parentela o matrimonio.

Il diritto all’iscrizione dei membri del nucleo familiare e dei conviventi di fatto rimane valido finché il lavoratore dipendente è iscritto.

È facoltà del lavoratore esprimere rinuncia scritta all’adesione a Metasalute da comunicare alla propria azienda.

Quanto costa il Fondo Metasalute ai Metalmeccanici?

I piani sanitari aggiornati sono in vigore per il 2022 e il 2023. A partire dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore il Nuovo Piano sanitario valido per il triennio 2024-2026.

I Piani Sanitari resi disponibili agli iscritti al Fondo Metasalute per il triennio 2021-2023, sono:

Contribuzione mensile Contribuzione annua PIANO BASE euro 13,00 156 PIANO A euro 16,67 200 PIANO B euro 21,00 252 PIANO C euro 24,34 292 PIANO D euro 28,17 338 PIANO E euro 34,00 408 PIANO F euro 67,00 804

La contribuzione mensile relativa al Piano Base è a totale carico dell’Azienda. Il Piano Sanitario Integrativo “Protezione Sindromi Influenzali di natura pandemica Covid-19” è stato aggiunto ai Piani Sanitari già in vigore e ha avuto validità dal 01.02.2020 al 31.12.2021. Le garanzie previste da questo particolare Piano Sanitario Integrativo sono state estese a tutti i dipendenti iscritti, indipendentemente dal Piano Sanitario loro assegnato dall’azienda.

I Piani Sanitari resi disponibili agli iscritti al Fondo Metasalute per il triennio 2024-2026, sono:

Contribuzione mensile Contribuzione annua PIANO BASE euro 13,00 156 PIANO MS 1 euro 16,67 200 PIANO MS 2 euro 23,30 280 PIANO MS 3 euro 34,00 408 PIANO MS 4 euro 75,00 900

La platea degli iscritti in forma gratuita ricomprende i figli fiscalmente a carico fino a 26 anni, con la possibilità di poter iscrivere senza limiti di età i figli con disabilità. Sono esclusi dall’iscrizione gratuita, invece, i figli non fiscalmente a carico che potranno comunque aderire al Fondo mediante il versamento della contribuzione.

Servizi sanitari: cosa copre Metasalute ?

La copertura del Fondo Metasalute prevede il rimborso spese dovute a infortunio o malattia, ricoveri ospedalieri ed extra-ospedalieri, fisioterapia e odontoiatria, una prima visita psichiatrica e psicologica per accertare la presenza di eventuali patologie, spese di prevenzione, per invalidità permanente. Sono coperte anche altre prestazioni sociali e conto salute.

Come servizi aggiuntivi, tutti i piani comprendono diagnosi comparativa, tariffe agevolate, consulenza medica, guardia medica permanente, second opinion, tutoring, consegna esiti al domicilio, invio medicinali al domicilio, collaboratore familiare, spesa a domicilio, servizio prenotazione taxi, organizzazione trasporto ambulanza, rimpatrio salma, invio di un medico generico a domicilio, invio di un infermiere o fisioterapista a domicilio, consultazione online.

Vediamo in dettaglio cosa coprano i Piani di Metasalute che prenderanno il via da gennaio 2024.

Piano Base Metasalute

Il Piano Base di Metasalute copre una vasta gamma di prestazioni sanitarie, suddivise in diverse categorie. Di seguito è una sintesi delle principali coperture. Sono previsti specifici massimali annuali per nucleo familiare.

A. Prestazioni Ospedaliere a Seguito di Intervento Chirurgico

Ricovero in istituto di cura per intervento chirurgico con massimali differenziati per interventi ordinari, complessi e trapianti.

Indennità sostitutiva per intervento chirurgico con limite massimo giornaliero.

B. Prestazioni Extraospedaliere

Alta specializzazione con massimale per accertamenti specifici.

Visite specialistiche con limite massimo annuo.

Ticket per accertamenti diagnostici e visite specialistiche.

Accertamenti diagnostici con massimale per prestazione.

C. Pacchetto Maternità

Accertamenti diagnostici ed analisi di laboratorio durante la gravidanza.

Visite di controllo ostetrico ginecologiche.

Supporto psicologico post parto.

D. Odontoiatria

Cure dentarie, terapie conservative, protesi dentarie.

Visita odontoiatrica e igiene orale.

Visita pedodontica e/o ablazione del tartaro.

Sigillatura denti figli minorenni.

Interventi chirurgici odontoiatrici.

E. Prevenzione:

Esami del sangue, monitoraggio patologie tiroidee, sovraccarico funzionale.

Prevenzione donna e uomo con pacchetti specifici, inclusi esami diagnostici.

Prevenzione della sindrome metabolica.

F. Fisioterapia:

Fisioterapia, osteopatia, agopuntura, cure termali, riabilitazione post intervento chirurgico.

G. Altre Prestazioni:

Interventi chirurgici minori in chirurgia ambulatoriale.

Procreazione medicalmente assistita (PMA).

Prestazioni sociali, inclusa un’indennità per le spese assistenziali per figli disabili.

Metasalute Piano MS1

Di seguito una sintesi di cosa copre il piano Metasalute – Piano MS1.

A. Prestazioni Ospedaliere a seguito di Intervento Chirurgico

Ricovero in istituto di cura per intervento chirurgico con massimali specifici.

Indennità sostitutiva per intervento chirurgico con compensi giornalieri fino a 150 giorni.

B. Prestazioni Extraospedaliere

Prestazioni di alta specializzazione e visite specialistiche con massimali specifici.

Ticket per accertamenti diagnostici e visite specialistiche con massimale annuo.

C. Fisioterapia

Copertura per diverse terapie a seguito di infortunio o malattia con massimali e coperture specifiche.

D. Odontoiatria

Copertura per cure dentarie, visite odontoiatriche e interventi chirurgici odontoiatrici con massimali specifici.

E. Prevenzione

Pacchetti di prevenzione per base, donna e uomo con esami specifici e periodicità.

Copertura per sindrome metabolica.

F. Invalidità Permanente

Indennità per invalidità permanente da malattia o infortunio con plafond specifici.

G. Altre Prestazioni

Interventi chirurgici minori in regime ambulatoriale o day surgery.

Copertura per procreazione medicalmente assistita (PMA) e indennità per trisomia 21.

H. Prestazioni Sociali

Indennità per spese assistenziali sostenute per figli disabili del titolare caponucleo.

Metasalute Piano MS 2

Di seguito una sintesi delle prestazioni coperte dal Piano MS 2 di Metasalute.

A. Prestazioni ospedaliere a seguito di un intervento chirurgico

Ricovero in istituto di cura per intervento chirurgico: massimale diretto illimitato, con rimborsi specifici per diversi tipi di interventi.

Indennità sostitutiva per intervento chirurgico: 100 euro al giorno per un massimo di 150 giorni.

B. Prestazioni extraospedaliere

Alta Specializzazione: massimale diretto con copertura del 40% e rimborso massimo di 70 euro per accertamento.

Visite specialistiche: massimale diretto con franchigia di 45 euro e rimborso massimo di 50 euro per visita.

Ticket per accertamenti diagnostici e visite specialistiche: massimale di 5.000 euro all’anno con copertura del 100%.

Accertamenti diagnostici: massimale diretto con scoperto del 40% e rimborso massimo di 30 euro per fattura.

Pacchetto Maternità: copertura completa per accertamenti diagnostici, visite ostetrico-ginecologiche, supporto psicologico post parto, con massimale di 700 euro per evento gravidanza.

C. Fisioterapia

Diverse sottosezioni per la fisioterapia in seguito a intervento chirurgico, post intervento indennizzabile, e a seguito di malattia.

D. Odontoiatria

Copertura per cure dentarie, visite odontoiatriche, sigillatura denti, interventi chirurgici odontoiatrici, con massimali specifici e coperture differenziate.

E. Prevenzione

Diverse sottosezioni per la prevenzione di base, monitoraggio patologie tiroidee, sovraccarico funzionale, sindrome metabolica, prevenzione donna, prevenzione uomo, con relativi massimali e coperture specifiche.

F. Invalidità permanente

Copertura per invalidità permanente da malattia o infortunio, con plafond una tantum basato sul grado di invalidità.

G. Altre prestazioni

Include interventi chirurgici minori, procreazione medicalmente assistita, indennità per la sindrome di Down, visite psicologiche/psichiatriche, logopedia, protesi/ausili medici, cure termali, e altre prestazioni sociali.

H. Prestazioni sociali

Indennità per le spese assistenziali sostenute per i figli disabili del titolare caponucleo.

Metasalute Piano MS 3

Vediamo cosa copre il Piano MS 3 di Metasalute.

A. Prestazioni ospedaliere a seguito di un intervento chirurgico

Ricovero in istituto di cura per intervento chirurgico, inclusi interventi in DH, DS o in regime ambulatoriale.

Massimali variabili a seconda del tipo di intervento.

Sub massimale per intervento ricostruttivo post mastectomia.

Scoperto per interventi rientranti o non rientranti nell’allegato “Elenco Grandi Interventi chirurgici”.

Copertura per trattamenti laser correzione difetti visivi.

A.2 Indennità sostitutiva per intervento chirurgico

Indennità giornaliera per ricoveri con intervento chirurgico.

A.3 Diaria da gesso

Copertura per giorni di applicazione di gesso.

B. Prestazioni extraospedaliere

Copertura per prestazioni di alta specializzazione, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, e pacchetto maternità.

C. Fisioterapia

Copertura per fisioterapia, osteopatia, agopuntura, cure termali, kinesiterapia, riabilitazione cardiologica e neuromotoria in diverse situazioni.

D. Odontoiatria

Copertura per cure dentarie, visite odontoiatriche, interventi chirurgici odontoiatrici, e altro.

Massimali e scoperti variabili a seconda della prestazione.

E. Prevenzione

Pacchetti di prevenzione base, monitoraggio patologie tiroidee, sovraccarico funzionale, sindrome metabolica, e altri.

Pacchetti specifici per donne e uomini con visite ginecologiche, ecografie, esami del sangue, etc.

F. Invalidità permanente

Copertura per invalidità permanente da malattia o infortunio, con plafond variabili in base al grado di invalidità.

G. Altre prestazioni

Interventi chirurgici minori, lenti correttive, procreazione medicalmente assistita, e altre prestazioni specifiche.

H. Prestazioni sociali

Indennità per le spese assistenziali sostenute per i figli disabili del titolare caponucleo.

Metasalute Piano MS 4

Ecco quali sono le prestazioni alle quali è possibile accedere con il Piano MS 4 di Metasalute.

Copertura per Prestazioni Ospedaliere

Copertura illimitata per ricovero in istituto di cura per interventi chirurgici.

Massimali diretti o rimborsi specifici per diversi tipi di interventi chirurgici.

Scoperti percentuali e franchigie applicabili a seconda della natura dell’intervento.

Copertura completa per pre/post giorni di ricovero, trasporto sanitario, e retta di degenza dell’accompagnatore.

Indennità Sostitutiva per Intervento Chirurgico

Indennità giornaliera per interventi chirurgici con pernottamento, limitata a un massimo di 150 giorni.

Fisioterapia e Riabilitazione

Copertura per fisioterapia, osteopatia, agopuntura, cure termali, kinesiterapia, riabilitazione cardiologica e neuromotoria.

Diverse condizioni e scoperti applicabili a seconda della causa (infortunio, intervento chirurgico, malattia).

Odontoiatria

Copertura per cure dentarie, protesi dentarie, visite odontoiatriche, e interventi chirurgici odontoiatrici.

Massimali specifici, coperture per visite odontoiatriche e igiene orale una volta all’anno.

Pacchetto Maternità

Copertura completa per accertamenti diagnostici, visite di controllo, supporto psicologico post-parto.

Prestazioni Extraospedaliere

Coperture per prestazioni di alta specializzazione, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, e pacchetto di maternità.

Prevenzione

Diverse sezioni dedicate alla prevenzione, con pacchetti specifici per uomo, donna, e base.

Copertura per esami del sangue, monitoraggio patologie tiroidee, sindrome metabolica, ecografie mammarie e prostatiche, ecc.

Altre Prestazioni

Coperture per lenti correttive, procreazione medicalmente assistita, prestazioni per obesità infantile, logopedia, protesi e ausili medici, cure termali.

Invalidità Permanente

Copertura per invalidità permanente a seguito di malattie o infortuni.

Plafond specifici per diverse categorie di invalidità.

Prestazioni Sociali

Indennità annua per spese assistenziali sostenute per figli disabili.