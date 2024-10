Benefit esentasse di 5mila euro per i trasferimenti di lavoro in Manovra 2025

La Legge di Bilancio defiscalizza il rimborso dell'affitto al dipendente neoassunto che deve trasferirsi oltre i 100 km: esenzione fino a 5mila euro.

Benefit aziendale con esenzione fiscale fino a 5mila euro per due anni sull’affitto rimborsato o pagato dall’impresa al neo–dipendente trasferito a oltre 100 km di distanza dalla sua abitazione.

E’ una delle novità inserite tra le misure per il lavoro e il welfare in Legge di Bilancio 2025, che sta iniziando il consueto iter di approvazione parlamentare.

Sconto fiscale sul trasferimento dei neo assunti

Piano Casa in Manovra 2025 per i lavoratori 21 Ottobre 2024 Si tratta di una delle disposizioni in Manovra 2025 relative ai benefit aziendali per i lavoratori dipendenti, che però riguarda esclusivamente i nuovi assunti nel corso del 2025, e che nell’anno precedente avevano un reddito non superiore a 35mila euro.

Prevede un’agevolazione fiscale a beneficio dei lavoratori che si trasferiscono per motivi di lavoro a seguito di una nuova assunzione che comporti un trasferimento di almeno 100 km, con relativo pagamento dell’affitto o il rimborso da parte dell’azienda. I requisiti sono i seguenti:

assunzione a tempo indeterminato nel 2025;

reddito 2024 non superiore a 35mila euro;

trasferimento di 100 chilometri.

Il benefit aziendale è esentasse fino a 5mila euro, dunque non concorre alla formazione del reddito (con defiscalizzazione al 100%) entro tale soglia e si applica alle cifre erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento del canone di affitto e per le spese di manutenzione dell’abitazione.

Attenzione: l’imponibile contributivo resta comunque invariato e le somme relative al benefit rilevano comunque ai fini ISEE e per l’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.

Le altre misure sui fringe benefit aziendali

Fra le altre misure in Manovra relative ai fringe benefit aziendali, si conferma l’innalzamento a mille euro della soglia esentasse, e a 2mila euro per chi ha figli.

Non è chiaro come questa misura si coordini con il nuovo sconto fiscale per l’affitto dei neo-assunti che si trasferiscono. La norma non sembra prevedere incompatibilità, quindi le due agevolazioni dovrebbero potersi sommare.

Infine, l’aliquota fiscale sui premi di produzione resta al 5% fino al 2027.