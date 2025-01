Benefit esentasse di 5mila euro per i trasferimenti di lavoro

La Manovra 2025 defiscalizza il rimborso dell'affitto al dipendente neoassunto che deve trasferirsi oltre i 100 km, con esenzione fino a 5mila euro.

Benefit aziendale con esenzione fiscale fino a 5mila euro per due anni di affitto e manutenzione rimborsati o pagati dall’impresa al neo–dipendente trasferito a oltre 100 km di distanza dalla sua abitazione.

E’ una delle novità inserite tra le misure per il lavoro e il welfare in Legge di Bilancio 2025 e che si associa alla proroga della soglia esentasse fino a mille euro per tutti i dipendenti e fino a 2mila euro per quelli con figli. Previsto anche un nuovo meccanismo per l’applicazione del fringe benefit sulle auto aziendali in uso promiscuo.

Vediamo in questo articolo come funziona il fringe benefit da 5mila euro per la ricollocazione del nuovo personale.

Sconto fiscale sul trasferimento dei neo-assunti

Il fringe benefit fino a 5mila euro è una delle disposizioni più interessanti tra quelle inserite in Manovra 2025 nel capitolo riguardante il welfare aziendale per i lavoratori dipendenti. Riguarda esclusivamente i nuovi assunti nel corso del 2025 ma solo se nell’anno precedente avevano un reddito non superiore a 35mila euro.

Prevede un’agevolazione fiscale a beneficio dei lavoratori che si trasferiscono per motivi di lavoro a seguito di una nuova assunzione che comporti un trasferimento di almeno 100 km, con relativo pagamento dell’affitto o il rimborso da parte dell’azienda.

Ricapitolando, i requisiti del bonus relocation sono i seguenti:

assunzione a tempo indeterminato nel 2025;

reddito 2024 non superiore a 35mila euro;

trasferimento di 100 chilometri.

Il benefit aziendale è in questo caso esentasse (defiscalizzazione al 100%) fino a 5mila euro, dunque non concorre alla formazione del reddito entro tale soglia e si applica alle cifre erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento del canone di affitto e per le spese di manutenzione dell’abitazione.

Attenzione: l’imponibile contributivo resta comunque invariato e le somme relative al benefit rilevano comunque ai fini ISEE e per l’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.

Le altre misure sui fringe benefit aziendali

Novità sul calcolo dei fringe benefit 7 Gennaio 2025 Fra le altre misure in Manovra relative ai fringe benefit aziendali, si conferma l’innalzamento a mille euro della soglia esentasse, e a 2mila euro per chi ha figli. La misura si coordina con il nuovo sconto fiscale per l’affitto dei neo-assunti che si trasferiscono. Non essendoci incompatibilità, le due agevolazioni dovrebbero potersi sommare.

Per le auto aziendali ad uso promiscuo, invece, da quest’anno cambia la modalità di calcolo in base alla tipologia di veicolo invece che alla quantità dei consumi.