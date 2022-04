Il Family Act e legge: indennità e incentivi per genitori che lavorano

Potenziamento congedi e permessi, aumento indennità, incentivi per lavoro femminile e formazione dei figli: worklife balance al centro del Family Act.

Dopo l’Assegno Unico diventa legge l’intero Family Act, che contiene una serie di altre misure per la famiglia e la genitorialità: il Ddl delega è stato approvato in via definitiva il 6 aprile in Senato e contiene nuovi strumenti di conciliazione vita lavoro (congedi parentali, maternità, paternità), potenziamento dei servizi educativi (a partire da quelli per l’infanzia), incentivi al lavoro femminile e per l’autonomia economica dei figli.

Vediamo in dettaglio le misure che si ricollegano al mondo del lavoro.

Family Act

Congedi parentali, maternità e paternità

Partiamo dai congedi: in vista c’è un riordino complessivo degli attuali congedi parentali, di maternità e di paternità.

Congedi parentali fino ai 14 anni di età del figlio (attualmente è previsto fino ai 12 anni). Il Governo ha anche recepito una normativa europea che prevede l’indennità congedo parentale fino ai 12 anni (attualmente ferma ad 8 anni) e maggiore flessibilità per nuclei mono-genitoriali.

fino ai 14 anni di età del figlio (attualmente è previsto fino ai 12 anni). Il Governo ha anche recepito una normativa europea che prevede l’indennità congedo parentale fino ai 12 anni (attualmente ferma ad 8 anni) e maggiore flessibilità per nuclei mono-genitoriali. Congedo parentale minimo di due mesi per ciascun figlio non cedibile all’altro genitore, con meccanismi di premialità nel caso di equa distribuzione dei congedi fra entrambi i genitori. Lo schema di decreto in recepimento di direttive europee sul congedo parentale recentemente approvato (deve ancora effettuare i passaggi parlamentari) porta a 11 i mesi di congedo parentale in totale utilizzabili dai due genitori (attualmente sono 10 e possono diventare 11 se il padre ne prende almeno 3; la delega del Family Act va incontro a forme di incentivazione come quest’ultima).

di due mesi per ciascun figlio non cedibile all’altro genitore, con meccanismi di premialità nel caso di equa distribuzione dei congedi fra entrambi i genitori. Lo schema di decreto in recepimento di direttive europee sul congedo parentale recentemente approvato (deve ancora effettuare i passaggi parlamentari) porta a 11 i mesi di congedo parentale in totale utilizzabili dai due genitori (attualmente sono 10 e possono diventare 11 se il padre ne prende almeno 3; la delega del Family Act va incontro a forme di incentivazione come quest’ultima). Permessi retribuiti (5 ore all’anno per ciascun figlio) per i colloqui con gli insegnanti e permessi per prestazioni specialistiche collegate alla gravidanza estesi al coniuge, convivente o parente entro il secondo grado.

(5 ore all’anno per ciascun figlio) per i colloqui con gli insegnanti e permessi per prestazioni specialistiche collegate alla gravidanza estesi al coniuge, convivente o parente entro il secondo grado. Congedo di paternità da innalzarsi rispetto agli attuali dieci giorni (deve diventare «significativamente superiore» rispetto alla normativa attuale).

da innalzarsi rispetto agli attuali dieci giorni (deve diventare «significativamente superiore» rispetto alla normativa attuale). Indennità per lavoratrici in maternità (attualmente pari ad almeno l’80%).

Infine, sono previste misure che favoriscano la conciliazione vita lavoro anche per i genitori liberi professionisti. Fra le altre cose, estensione del congedo obbligatorio di paternità, e dei congedi parentali.

Lavoro femminile e di cura

Parità di genere nei CdA, approvata la legge 17 Marzo 2022 Un capitolo intero (Articolo 4) del Family Act è dedicato all’occupazione femminile e alla condivisione del lavoro di cura. Fra le altre cose: incentivazione di forme di flessibilità del lavoro, con il diritto sempre riconosciuto al dipendente di tornare all’originario regime contrattuale; agevolazioni per le imprese per le sostituzioni di maternità, rientro delle donne al lavoro e attività di formazione. Ancora: destinazione di una quota del Fondo PMI all’avvio di imprese femminili; sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata; misure per il lavoro femminile nel Mezzogiorno; sostegno alla formazione finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.

Welfare aziendale

Nell’ambito delle deleghe contenute nell’Articolo 2, che riguardano il potenziamento dei servizi educativi, di formazione e istruzione anche universitaria, ci sono misure che riguardano il welfare aziendale. Nel dettaglio, l’Esecutivo è chiamato a «prevedere specifici benefìci fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all’educazione e alla formazione dei figli nonché alla tutela della loro salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi». Questi benefici possono consistere in forme di agevolazione fiscale o in contributi erogati direttamente.

Formazione e innovazione

Infine, nell’ambito della delega sull’istruzione universitaria e il conseguimento dell’autonomia finanziaria dei figli, che contiene una serie di agevolazioni anche sull’affitto fuori sede o per eventi culturali, ci sono incentivi per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all’innovazione, alla digitalizzazione e all’auto-imprenditoria in favore di giovani di età inferiore a diciotto anni alla data di presentazione della domanda.