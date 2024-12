Consulenti del Lavoro, un corso per Disability Manager aziendale

Corso di formazione per consulenti del lavoro sul Disability manager: regole e buone pratiche di inclusione lavorativa, sicurezza e gestione team.

A partire da gennaio, la WorkAcademy dei Consulenti del Lavoro avvia un nuovo corso online di formazione dedicato alla figura del Disability Manager. Questa nuova figura professionale ha il compito di garantire la compliance aziendale alle normative vigenti e, allo stesso tempo, di gestire in modo inclusivo il capitale umano, promuovendo una cultura d’imprea più aperta e accessibile per tutti.

Il corso, che prenderà il via il 20 gennaio 2025, si articolerà in quattro giornate di formazione, approfondendo aspetti normativi, psicologici, relazionali, previdenziali e di sicurezza sul lavoro, nonché i progetti di inclusione aziendale.

Disability Manager: il percorso formativo

Il percorso formativo punta a sviluppare una serie di competenze trasversali cruciali per la gestione inclusiva delle risorse umane. Tra queste spiccano la gestione delle dinamiche di gruppo, le tecniche di comunicazione inclusiva, la sicurezza sul lavoro, e l’adattamento delle postazioni per i lavoratori con disabilità. Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di condividere esperienze pratiche e strategie con esperti del settore, per arricchire ulteriormente il loro bagaglio professionale.

Programma del corso dei Consulenti del Lavoro

I moduli dureranno 4 ore ciascuno, dalle 9:00 alle 13:00 e saranno suddivisi come segue.

Lunedì 20 gennaio : introduzione al Disability Management. Panoramica sul tema, dati sull’inclusione lavorativa in Italia, analisi delle normative europee e delle leggi italiane 68/1999 (collocamento mirato), 104/1992 (diritti e agevolazioni per persone con disabilità), 227/2021 (disability manager), e dlgs 62/2024.

: introduzione al Disability Management. Panoramica sul tema, dati sull’inclusione lavorativa in Italia, analisi delle normative europee e delle leggi italiane 68/1999 (collocamento mirato), 104/1992 (diritti e agevolazioni per persone con disabilità), 227/2021 (disability manager), e dlgs 62/2024. Venerdì 24 gennaio : aspetti medici, psicologici e relazionali legati alla disabilità, con focus sulle dinamiche interpersonali e il supporto psicologico.

: aspetti medici, psicologici e relazionali legati alla disabilità, con focus sulle dinamiche interpersonali e il supporto psicologico. Martedì 28 gennaio : analisi pensionistica e aspetti legati alla sicurezza sul lavoro per i lavoratori con disabilità.

: analisi pensionistica e aspetti legati alla per i lavoratori con disabilità. Giovedì 30 gennaio: il ruolo del consulente del lavoro come disability manager e analisi di progetti concreti di inclusione aziendale.

Il corso prevede l’assegnazione di 12 crediti formativi professionali. Le iscrizioni sono aperte sul sito della WorkAcademy dei Consulenti del Lavoro.

Il valore aggiunto della formazione

Il corso si inserisce all’interno di un più ampio impegno da parte dei consulenti del lavoro nell’affrontare le tematiche dell’inclusione e del rispetto delle diversità in ambito lavorativo, con un focus concreto su come il consulente del lavoro possa essere protagonista di questo cambiamento.

Come sottolineato da Rosario De Luca, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, «come Consulenti del Lavoro, continueremo a promuovere la cultura dell’inclusione, sostenendo le imprese nel creare ambienti lavorativi basati sul rispetto delle diversità e delle pari opportunità, di cui possono beneficiare tutti i lavoratori. Formazione e sensibilizzazione sono gli strumenti per realizzare questo cambiamento. Il Disability Manager ne è il simbolo».

Il corso offre peraltro un’opportunità anche per le aziende che vogliono intraprendere un percorso autentico di inclusività sul posto di lavoro: figure come il disability manager possono aiutare a garantire non solo il rispetto delle leggi ma anche tutelare meglio i diritti per tutti i lavoratori.