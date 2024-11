Geometri: assistenza sanitaria gratuita per iscritti e famiglie

Cassa Geometri amplia la copertura sanitaria gratis per gli iscritti e i loro familiari in accordo con Generali Italia: nuovi esami, visite e pacchetti.

Gli iscritti alla Cassa Geometri e i loro familiari possono contare su una copertura sanitaria gratuita e ricca di prestazioni, frutto dell’accordo siglato con Generali, valido fino al 15 ottobre 2025. Come spiega Diego Buono, il Presidente delli Cassa:

Quest’anno, le coperture assicurative non solo includeranno le prestazioni già previste, ma introdurranno ulteriori esami diagnostici e visite specialistiche mirate, pensate per rispondere alle esigenze di prevenzione e tutela della salute.

Calcolo della pensione netta per i Geometri 10 Luglio 2023 L’assistenza sanitaria gratuita per gli iscritti alla Cassa Geometri è prima di tutto estendibile al nucleo familiare, mettendo al centro le esigenze di prevenzione e di cura in considerazione sia dell’aumento delle aspettative di vita sia della riduzione dell’incidenza e della gravità di alcune patologie.

Il contratto, ampliato rispetto al precedente, prevede poi numerose prestazioni aggiuntive, tra cui rientrano esami standard e visite specialistiche.

È attivo anche il pacchetto maternità, che comprende ecografie, quattro visite di controllo ostetrico-ginecologico e un esame a scelta tra amniocentesi, villocentesi o test equivalente, più ecografia fetale e visita post-parto.

È infine possibile prenotare un check-up completo per uomini e donne volto a monitorare il proprio stato di salute, differenziato per fasce di età.