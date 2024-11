Bonus Natale: il Governo estende la platea dei beneficiari

Bonus Natale da 100 euro riconosciuto a nuove categorie di lavoratori con nuclei familiari prima esclusi: cosa prevede il nuovo decreto di Governo.

Il Governo ha approvato un decreto legge che amplia la platea dei lavoratori con diritto al Bonus Natale. La somma di 100 euro concessa (su domanda degli interessati) insieme alla tredicesima di dicembre, sarà estesa a nuove categorie di dipendenti fino ad ora non ricompresi. Per il momento non ci sono ulteriori dettagli rispetto alla nota stampa di Palazzo Chigi emessa a margine del Consiglio dei Ministri durante il quale è stato approvato il decreto. Nel comunicato si segnala solamente quanto segue:

si amplia la platea dei beneficiari del cosiddetto “bonus Natale”, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità.

Non è quindi ancora chiaro chi saranni nel dettaglio i nuovi aventi diritto. Ma ci sono alcune anticipazioni.

Bonus Natale con la tredicesima a dicembre: le ultime novità

Il provvedimento che estende la platea dei beneficiari del Bonus Tredicesima (o Bonus Natale) è stato approvato l’11 novembre. Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha dichiarato:

Abbiamo trovato le risorse per arrivare all’incirca al raddoppio dei beneficiari del Bonus per includere, come avevano chiesto anche le opposizioni, chi era rimasto fuori all’inizio, come le famiglie monogenitoriali.

Bonus Natale: domanda in scadenza 8 Novembre 2024 Al momento, il Bonus Natale è riconosciuto ai nuclei monogenitoriali con almeno un figlio a carico, ed eventualmente anche il coniuge (o la parte in unione civile) a carico, in tutti i casi con reddito complessivo pari al massimo a 28mila euro. Il nucleo si definisce monogenitoriale quando il lavoratore è l’unico genitore in quanto l’altro è deceduto oppure non ha riconosciuto il figlio, oppure in caso di adozione o affidamento a un’unica persona.

Nella formulazione originaria del Bonus Natale, sono esclusi i genitori single che hanno un ex coniuge, perché in questo caso il nucleo non è monogenitoriale. Sono invece ricompresi i casi in cui l’unico genitore conviva con un partner che però non è l’altro genitore del figlio.

Con il nuovo decreto legge di Governo aumentano le coperture finanziarie per poter includere nel Bonus Tredicesima anche altri lavoratori che si trovano in situazioni familiari oggi escluse. Bisogna però attendere il testo definitivo della norma per capire esattamente come verrà allargata la platea.

Il Bonus Natale, lo ricordiamo, viene versato nel mese di dicembre contestualmente alla tredicesima. Il lavoratore lo deve richiedere all’impresa attestando il requisito, i dipendenti pubblici devono effettuare la richiesta su NoiPA entro il 22 novembre.